Óscar Casas y Ana Mena protagonizan 'Ídolos', una superproducción sobre el mundo de MotoGP "para vivirla en el cine"

1042967.1.260.149.20260115173154 Óscar Casas y Ana Mena protagonizan Ídolos, una superproducción sobre el mundo de MotoGP "hecha para vivirla en el cine" - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 23 de enero llega a los cines 'Ídolos', película ambientada en el Campeonato Mundial de MotoGP protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena. En el filme, dirigido por Mat Whitecross y rodado en circuitos reales durante el mundial, Casas encarna a Edu, un joven piloto que acepta entrenar mano a mano con su padre, con quien mantiene una complicada relación, con tal de perseguir su sueño. Un exigente camino que le hará poner en una balanza sus relaciones personales y sus aspiraciones profesionales.

"Es una película que está hecha realmente para vivirla en el cine", afirma Casas en una entrevista concedida a Europa Press en la que destaca el nivel técnico de esta producción para recrear toda la adrenalia del campeonato de Moto GP. "Tiene todos los ingredientes", coincide Ana Mena. En la película, la artista encarna a Luna, una joven que hará al protagonista replantearse si puede compaginar la exigencia que supone la competición con su vida personal.

"Es bonito y necesario tener este tipo de películas para que no se nos mueran las salas, que se nos están muriendo", reflexiona Enrique Arce, que en la película interpreta a Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto 2. "Para mí, el cine es como magia, es como una religión", afirma Whitecross, director de la cinta, apuntando que, a su modo de ver, "nunca va a ser lo mismo estar en casa" que en una sala de cine.

El realizador incide en que el paso de las películas por los cines es algo "esencial" y que "todos tenemos que tratar de proteger". En este sentido, explica que 'Ídolos' es una producción europea concebida como "una película de Hollywood" y un "espectáculo" para que "se pueda ver en una pantalla enorme".

El rodaje del filme se ha desarrollado en circuitos profesionales como Misano (Italia), Motegi (Japón) y Circuit of the Americas (Austin, Estados Unidos), así como en circuitos españoles como los de Barcelona, Valencia, Jerez y el Motorland de Aragón. Al filmar durante las competiciones reales de MotoGP, disponían de tiempo limitado y pocas posibilidades de repetir tomas.

"Nosotros estamos tratando de hacer una película. Ellos están tratando de ganar un campeonato", reflexiona Whitecross, explicando que contaron con "un equipo de 100 personas", drones y helicópteros. "Cada día había un problema. Todo se podía superar, pero era difícil", admite, rememorando un día en el que tenían diez minutos para rodar "con un público enorme y con nuestros actores en vivo en la televisión".

Casas destaca una secuencia filmada durante la final de MotoGP en Barcelona en la que se subió junto a los pilotos a una caravana a saludar al estadio. "Eras uno más para el público", recuerda Mena. De hecho, rememora Casas, la audiencia llegó a confundirle con uno de los pilotos. "Me llamaban: '¡Jorge Martín!', porque como iba con su mono creían que era él", relata el actor.

"Lo primero que pensé fue: '¿Cómo se pueden jugar la vida y ponerse a 350 kilómetros por hora todos los fines de semana? Es realmente psicopático y no pueden ser todos unos psicópatas'. Y no es así; son muy humanos, pero lo que tienen es una pasión y una obsesión por las motos", explica Casas.

ANA MENA, CON PLANES DE "COMPAGINAR" LA MÚSICA Y LA ACTUACIÓN

"Llevaba años concentrada en la música. Sí que tenía ganas de retomar la actuación, pero necesitaba encontrar un proyecto que pudiese compaginar", explica Mena. La cantante también cuenta con experiencia como actriz, habiendo trabajado en series como 'Bienvenidos a Edén'. No obstante, 'Ídolos' es su primer papel principal en una película.

"Me gustaría, de manera más frecuente, seguir dedicando tiempo a la actuación", asegura Mena. "Planes de seguir compaginando ambas pasiones, por supuesto que existen. Y bueno, ya os contaremos cositas", adelanta la artista, quien además ha compuesto dos canciones para la banda sonora del filme. Una experiencia que, asegura, fue "apasionante" pero también "una gran responsabilidad", pues no quería que los temas "sacaran a la gente de la película".