Óscar López y Rebordinos ensalzan el salto del cine español como motor económico: "La cultura también es negocio"

El director del Festival Internacional de San Sebastián, José Luis Rebordinos, participa en un diálogo con en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro abo - Diego Radames / Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, han alabado este martes el salto experimentado por el cine español, que ha pasado de ser considerado internacionalmente por sus "localizaciones y bajos salarios", en palabras del ministro, a consolidarse como una industria capaz de generar empleo, inversión y proyección internacional.

"A veces nos hemos equivocado en el mundo cultural al no considerar que la cultura también es un negocio. Parece que hablar de cine y dinero o de literatura y dinero es manchar el arte. Y no es así. Hasta el director que hace la película más radical quiere que la vea la gente, no la hace solo para él. El cine es un arte, pero también es una industria", ha reivindicado Rebordinos durante un diálogo celebrado en la sede del Ministerio.

El encuentro ha servido para reforzar la apuesta del Gobierno en la sección de Industria del Festival de San Sebastián, a través de la subvención directa de 500.000 euros a la Spain Film Commission aprobada por el Consejo de Ministros el año pasado.

Una ayuda que, según ha explicado Rebordinos, permitirá ampliar las actividades destinadas a favorecer la financiación, coproducción e internacionalización de proyectos. Rebordinos ha explicado que una de las principales transformaciones emprendidas durante su mandato (16 años) fue precisamente potenciar su dimensión industrial. "Después de mi primer año llegamos a una conclusión: conseguir que en San Sebastián hubiera negocio, se vendieran películas, se financiaran película, o San Sebastián estaba muerto", ha asegurado.

El responsable del festival ha puesto como ejemplo de los resultados de esta estrategia las conexiones entre profesionales que se producen durante el certamen. "La reunión donde se fragua que 'La Bola Negra' y 'El Ser Querido' sea comprada por una distribuidora francesa ocurrió durante el certamen", ha desvelado.

Por su parte, el ministro Óscar López ha defendido, en la misma línea, que España "ya no" es para la industria internacional únicamente un país de "paisajes bonitos y salarios bajos", sino que "tiene una gran industria". "España ya no es solo eso, ahora también tiene una gran industria detrás", ha destacado.

Asimismo, el ministro ha destacado el potencial que supone la lengua española para el audiovisual, al recordar que se trata de una de las lenguas más habladas del mundo y que su expansión internacional, especialmente en Estados Unidos, ha ido acompañada de una creciente penetración cultural. "El español ha crecido hasta ser la segunda lengua", ha indicado.

"MOMENTO INCREÍBLE DEL AUDIOVISUAL ESPAÑOL"

El director del Festival de San Sebastián se ha desecho en elogios con el audiovisual español, que atraviesa "un momento realmente increíble", tanto desde el punto de vista económico como artístico.

Rebordinos ha insistido en que el éxito actual del cine español no puede explicarse únicamente por la existencia de talento creativo. Como ejemplo, ha mencionado la presencia de 'La bola negra, 'Amarga Navidad' y 'El Ser Querido' en la pasada edición de Cannes, destacando que detrás de estos proyectos existe un proceso previo de financiación, producción y distribución internacional.

"Todo eso tiene que ver con un trabajo que se ha hecho. No llega de la noche a la mañana", ha recalcado. Rebordinos ha destacado también la presencia creciente del cine español en los grandes mercados internacionales. "Tú ahora vas al mercado de Cannes o Berlín y el cine español está por todas las esquinas", ha asegurado, hasta el punto de afirmar que en el mercado de Berlín hay "más españoles" que representantes de cualquier otra nacionalidad.

En este sentido, ha defendido que este momento de fortaleza viene dado por la combinación de talento, inversión y las políticas de apoyo al audiovisual. "Si todos los agentes que nos movemos alrededor de lo mismo trabajamos en la misma dirección, va a haber resultados. Y eso está pasando. Y yo creo que San Sebastián ha sido un poco eso", ha remarcado.

SALIDA DE REBORDINOS AL FRENTE DEL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

El diálogo también ha servido para abordar la salida de Rebordinos de la dirección del Festival de San Sebastián después de 16 años, una decisión que ha justificado por su deseo de emprender nuevos proyectos y por considerar que el certamen necesita afrontar una nueva etapa.

"Quiero hacer otras cosas y si no las hago ya, no las hago", ha bromeado. A ello se suma, según ha señalado, la exigencia de dirigir un festival con unos once millones de euros de presupuesto, una amplia plantilla y actividad durante todo el año, más allá de los nueve días del certamen.

"Creo que hace falta una energía que yo en este momento no tengo", ha reconocido Rebordinos, que ha asegurado que ahora quiere dedicar su experiencia y sus contactos al cine español y latinoamericano desde posiciones "más tranquilas y menos expuestas".

El segundo motivo de su marcha es la necesidad de que el festival dé paso a una nueva generación. Rebordinos ha destacado a Maialen Beloki, elegida para sucederle y vinculada al certamen desde hace 17 años, como la persona adecuada para afrontar ese futuro. "Creo que igual que hay que saber llegar a los sitios, hay que saber irse", ha afirmado.

Por su parte, López ha lamentado la marcha de Rebordinos y le ha pedido que permanezca cerca del sector. "A mí me da pena que se vaya José Luis. Por lo tanto, lo único que le quiero decir es que se quede cerca", ha señalado.

Finalmente, el ministro ha reivindicado el papel desempeñado por Rebordinos en la transformación del festival y del cine español y ha reclamado "un reconocimiento de todos a una persona tan importante para el cine español".