'Padre no hay más que uno 2' alcanza los 7 millones en taquilla

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película de Santiago Segura 'Padre no hay más que uno 2' ha alcanzado los 7 millones de euros desde su estreno a principios de agosto, tras recaudar 850.000 euros este fin de semana, según cifras recogidas por Europa Press de ComScore Spain.

La cinta de Segura ha conseguido superar esta semana a estrenos como los de 'El jardín secreto', además de otros títulos como 'La caza', '¡Scooby!' o 'Superagente Makey'. Gracias a este impulso, los cines españoles han conseguido relanzar unas cifras de asistencia que partían de mínimos tras el confinamiento.

Así, por ejemplo, el pasado miércoles 12 de agosto se superó por primera vez los 200.000 espectadores en un día en salas desde la reapertura. Ese mismo miércoles la asistencia al cine aumentó un 10% respecto al miércoles de la semana pasada.

Segura considera "una recompensa" estas cifras recaudadas y "quizás una venganza contra esos cuatro 'haters' que te odian independientemente de lo que hagas". "Ya he dicho en alguna ocasión que me siento multipremiado y galardonado ya y que el público es la mejor recompensa. Además, me llevo bien con todo mi gremio", ha añadido.