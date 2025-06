Pamela Anderson protagoniza The Last Showgirl: "Es fácil que te encasillen, pero tú también eres parte de ese problema"

SAN SEBASTIÁN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Pamela Anderson estrena este viernes 20 de junio 'The Last Showgirl', una película dirigida por Gia Coppola -nieta de Francis Ford Coppola y sobrina de Sofía Coppola-, y que siente que es su última oportunidad después de una carrera enfocada en su físico, como aseguró este verano en el Festival de Cine de San Sebastián.

"Creo que es fácil que te encasillen, pero tú también eres parte de ese problema. Pasaron algunas cosas en mi carrera y en mi vida que generaron razones para no ir en la dirección que realmente quería", aseguró la actriz en una entrevista con medios españoles en San Sebastián.

Pamela Anderson asegura que esta película es "liberadora" para ella y afirma que ella no eligió el proyecto sino que 'The last showgirl' quien la eligió a ella. Además, apela a que no se le puede "juzgar" solo por su belleza.

"No puedes ser definido por lo que otros te dicen, deberías ser definido por lo que tú haces. Y creo que sigo esto, porque así no te sientes como una víctima y sientes que tienes el control. Estas decisiones que estoy tomando ahora, como hacer esta película lo mejor que pueda, son oportunidades que tenemos y hay que aprovecharlas al máximo. Creo que cuando vivimos desde un lugar de victimismo, eso te quita el poder. Solo tienes que cambiar tu forma de pensar y seguir adelante. Y creo que ese fue un gran cambio en mi vida en los últimos años", ha admitido.

La actriz reniega en la entrevista del uso del maquillaje y asegura que está en un momento de descubrimiento personal. "Siento que es algo más íntimo y vulnerable. Y eso lo he querido trasladar a la película. Las Vegas es como una mujer sin maquillaje durante el día, es más interesante, más curiosa. Y esto lo he experimentado en mi vida, quitándome capas y descubriendo quién soy", ha respondido al ser cuestionada sobre la importancia que tiene para ella el uso del maquillaje.

Pamela Anderson afirma que se siente muy identificada con Shelley, personaje que realiza en 'The Last Showgirl', y asegura que ha vivido momentos "duros" en los que mucha gente ha dudado de ella --incluso ella misma--, pero añade que esta papel le ha permitido demostrar que es "capaz de mucho más". "Para este personaje he intentado encapsular toda mi vida, que es casi imposible de articular --desde Playboy a 'Los vigilantes de la playa'-- y tratar de navegarla. Siempre he sabido que era capaz de mucho más y creo que no tenía nada que perder, así que me dejé llevar porque pensé que era mi última oportunidad de hacer algo así", ha indicado.

"Hay culpa y vergüenza cuando se trata de embellecerte o de que tus hijos vean a su madre sexualizada o mirada con otros ojos. Tengo hijos muy protectores, muchas peleas a puñetazos cuando estaban en la escuela, porque estaban defendiendo a su madre, pero no te das cuenta de cómo les va a afectar. Tú piensas que tú estás pasando por mucho, y luego, con el tiempo, dices 'Dios mío, ellos también lo estaban pasando'. Y siento que Shelley experimentó algo así y ella se defiende y quiere ser un ejemplo", ha explicado.

'The Last Showgirl' narra la vida de una experimentada bailarina que debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina de cincuenta años, se debate por saber qué hacer a continuación y como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida.