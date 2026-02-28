Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio, Mejores Efectos Especiales en los Premios Goya 2026 por 'Los tigres'

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio han recibido este sábado el Premio Goya 2026 a Mejores Efectos Especiales por su trabajo en la película 'Los tigres'.

A este galardón también aspiraban César Moreno, Ana Rubio y Juanma Nogales, por 'Enemigos'; Jon Serrano, Mariano García Marty, David Heras e Iñaki Gil "Ketxu", por 'Gaua'; Pep Claret y Benjamín Ageorges, por Sirat; y Jon Serrano, Mariano García Marty y Laura Pedro, por 'Un fantasma en la batalla'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).