Peter Jackson prepara un documental sobre el 'Let it be' de The Beatles

Publicado 30/01/2019 15:40:15 CET

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Peter Jackson prepara una nueva película documental sobre el 'Let it be' de The Beatles basada en casi 55 horas de metraje inédito de la banda de Liverpool en el estudio, filmados entre el 2 y el 31 de enero de 1969.

Estas sesiones de estudio acabaron formando parte del álbum 'Let It Be', que se publicó finalmente 18 meses después, en mayo de 1970, varios meses después de la banda se separara.

Según ha explicado Apple Corps., la filmación se planteó originalmente para un especial de televisión, pero terminó por convertirse "en algo totalmente diferente". "Las 55 horas de material inédito y las 140 horas de audio aseguran que esta película será como mirar por el agujero de la cerradura", ha explicado Jackson.

El director ha asegurado que será "una experiencia con la que los fans de The Beatles han soñado desde hace mucho tiempo" y cree que el resultado será "como tener una máquina del tiempo que transportara a 1969, donde uno se pudiera sentar en una silla del estudio viendo a estos cuatro amigos haciendo música juntos".

A pesar de que The Beatles fueron filmados muchas veces durante los años 60 en conciertos, entrevistas y películas, este es el único metraje que documenta al grupo trabajando en el estudio. El álbum 'Let It Be' y la película, publicados meses después de la ruptura del grupo, se han visto a menudo en el contexto de las dificultades por las que estaba pasando la banda en aquel tiempo.

"Me sentí aliviado al descubrir que la realidad era muy diferente del mito", ha añadido Jackson. "Después de revisar todas las imágenes y el audio que Michael Lindsay-Hogg filmó 18 meses antes de que se separaran, es sencillamente un tesoro histórico increíble", ha defendido.

El director de 'El señor de los anillos' ha reconocido que habrá "momentos de drama, pero sin nada de las desavenencias a las que este proyecto ha sido asociado siempre". "Mirar a John, Paul, George y Ringo trabajar juntos, creando lo que son ahora ya clásicos, de la nada, no es solo fascinante: es divertido, inspirador y sorprendentemente íntimo", ha apuntado.

Jackson trabajará con los mismos socios con los que ya lo hizo en su documental 'They Shall Not Grow Old', la productora Clare Olssen y el editor Jabez Olssen. La imagen será restaurada en Park Road Post en Wellington (Nueva Zelanda), usando las mismas técnicas que desarrollaron para el documental sobre la primera guerra mundial que ya ha sido nominado a un BAFTA a mejor documental.

La película, aún sin título, se encuentra actualmente en fase de producción y la fecha de salida será anunciada "a su debido tiempo". Este película se está realizando con la total cooperación de los responsables del legado de la banda, incluidos Paul McCartney y Ringo Starr.