Pol Rodríguez "serializa" el desahucio de su familia para denunciar la impunidad de los fondos buitre en 'Ravalear'

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 22 de mayo HBO Max estrena 'Ravalear', serie creada por Pol Rodríguez y protagonizada por Enric Auquer y Maria Rodríguez Soto. El ganador del Goya a la mejor dirección por 'Segundo premio' junto a Isaki Lacuesta, que también colabora en este proyecto firmando los dos primeros capítulos, transforma en un thriller hiperrealista de seis capítulos el desahucio que sufrió su familia durante la pandemia, cuando perdió su restaurante en el barrio barcelonés del Raval, víctima del insaciable apetito especulador de los fondos de inversión.

"Hay datos que dicen que el 50% de las compraventas de vivienda del último año son sin hipoteca, de fondos o de gente con mucho dinero. La mitad de la vivienda es para hacer negocio", denuncia Rodríguez, que en esta mezcla de tenso thriller social e intenso drama familiar que es 'Ravalear' aborda de lleno no solo la crisis de la vivienda y el coste real que entraña la especulación inmobiliaria, sino también la impunidad con la que operan los fondos buitre ante la pasividad, cuando no complicidad, de la administración.

Un círculo vicioso de intereses capitalistas que "transforman un bien universal en un bien de consumo" y que Rodríguez conoce, lamentablemente, de primera mano. "Las leyes estatales están hechas para que entre capital extranjero, porque necesitas recuperar el dinero que te falta en el país. Con lo cual, todo es como muy vicioso al final", denuncia el cineasta, que asegura que "llega un momento" en el que la situación es insostenible para "la gente que queremos vivir de una manera digna en un sitio".

Ante esta "deriva enorme", el creador de 'Ravalear' exige más voluntad política a la hora de articular una normativa capaz de proteger al ciudadano y parar los pies a los especuladores. "Lo que pido es responsabilidad social, básicamente. Dejarnos de intereses empresariales y mirar a la gente. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Van a poder comprarse un piso? ¿Van a poder vivir dignamente? Tal y como van las cosas, yo lo dudo", avisa.

ENSALZAR EL PODER DEL COLECTIVO

"Absolutamente. Hay que exigir responsabilidad política desde la calle, haciendo política de base y militando en el sindicato, en tus barrios y en la comunidad, que ya toca", secunda más combativo Auquer, que denuncia que lo que ocurre actualmente "es puro feudalismo". Un sistema marcado por la "desigualdad" en el que "los pobres son cada vez más pobres y los ricos... con más pisos cada vez".

Una situación "de locos" ante la que el ganador del Goya por 'Quien a hierro mata' insiste en su llamamiento a la movilización. "En Barcelona cada vez estamos más así. Estamos parando desahucios, luchando contra fondos que tienen muchos pisos vacíos", explica el actor que exige no nuevos pisos, sino gestión pública de los muchos que hay vacíos. "Hay mucha vivienda vacía y el Estado tiene que tener más de esos pisos vacíos para vivienda pública. No hace falta construir más vivienda. Se tiene que obligar a vender a toda esta gente que tiene pisos vacíos. Y ya está", proclama.

Reivindicar la lucha de la comunidad y el poder del tejido colectivo a la hora de hacer fuerza y plantarse ante esos gigantes financieros es, para Maria Rodríguez Soto, uno de los "grandes mandatos" que 'Ravalear' pone encima de la mesa. "No sé si vamos a conseguir algo juntos, pero al menos vamos a andar acompañados. Y creo que el sistema en que estamos lo que quiere es la individualización, que va muy a favor del miedo a no hacer ciertas cosas. Nos olvidamos de la fuerza que tenemos todos juntos", reflexiona la actriz de 'Casa en llamas' o 'Los días que vendrán'.

"CAMBIARÍA LA SERIE POR EL RESTAURANTE"

En este punto, Rodríguez subraya que el "virus especulativo" que se extiende como una pandemia sobre las grandes ciudades, y que auspicia otros fenómenos capitalistas tan nocivos como el turismo masivo o la gentrificación, no tiene sentido para el ciudadano de a pie. Y es que, sostiene, 'Ravalear' también va de eso: de si "el progreso" a cualquier precio no es, en realidad, involución social. "Tenemos que empezar a pensar qué ciudad queremos y de qué manera queremos avanzar", apunta Auquer.

"Al final todas las sociedades, todas las ciudades, necesitan progresar. Se necesita renovar la ciudad, pero... ¿a qué precio? ¿Hasta qué punto tienes que dejar la memoria? Esos espacios, esos locales que son emblemáticos que hay en las ciudades... ¿Hasta qué punto tenemos que olvidarnos de esto?", denuncia poniendo un ejemplo palmario de "vecinos que ya no quieren que les arreglen la calle", porque saben que "si le arreglan la calle, le van a subir el precio".

"Es muy jodido como ciudadano no querer que te arreglen la calle", sentencia Rodríguez que, si bien reconoce que encontró "el proceso de escritura y rodaje" de la serie "algo de sanación y reparación", no le ha servido para "saldar cuentas" tras la traumática experiencia que sufrieron él y su familia cuando un grupo inversor compró el edificio donde se ubicaba su restaurante, Can Lluís, y, tras cuatro años de negociaciones con el fondo para intentar conseguir un nuevo contrato de alquiler, fueron desahuciados en plena pandemia. "Cambiaría la serie por el restaurante, te lo digo", sentencia sin dudar.

Junto a Auquer y Rodríguez Soto, completan el reparto de la serie nombres como Sergi López (Sirat), Quim Ávila (Yo, adicto, El cuerpo en llamas), Francesc Orella (El caso Asunta, Merlí), Lluïsa Castell (Merlí. Sapere Aude), Noa Guillén (El maestro que prometió el mar), Alba Guilera (Un año, una noche), Noor Ul Huda (Street casting), Mohamed Ben Moula (street casting) y la colaboración especial de Marc Martínez.

Tras su paso por la Berlinale el pasado mes de febrero, donde se convirtió en la primera serie española seleccionada por el festival como parte de su sección oficial, el primer capítulo de 'Ravalear' se estrena este viernes en HBO Max. Las otras cinco entregas que componen la miniserie llegarán a la plataforma de forma semanal.