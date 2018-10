Los Premios Yago vuelven a desmelenar al cine español en su edición más multitudinaria

Actualizado 22/02/2018 14:19:18 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes, pero ya consolidados, Premios Yago han celebrado por cuarto año consecutivo su gala de entrega. Unos galardones sin nominados ni perdedores que se van haciendo poco a poco mayores conservando el espíritu justiciero con el que nacieron: reconocer aquellos olvidados por la Academia de Cine en los Goya.

El Palacio de la Prensa de Madrid fue el escenario elegido en esta ocasión para una ceremonia que, de la mano de Hendrick's Gin, se convirtió en la edición mas mutitudinaria y "mainstream" de los Yago hasta la fecha. Lo que no cambió fue el maestro de ceremonias, el cómico y guionista Luis Fabra que volvió a conducir con su insólita irreverencia una gala que reunió actores, directores, músicos, productores, directoras de cásting, coaches de actores, prensa, técnicos y a todos los que componen el cine español.

Vestido de mujer -para recodar a las grandes olvidadas históricamente del cine español- y perpetrando canciones de Mecano en las que lanzó puyas al resto de premios, arrancó el incansable Fabra una gala que contó con Marián Álvarez como primera premiada.

"Ser la no nominada ganadora es muy importante... porque no nominados hay muchos", afirmó la actriz que recogía el 'Yago al no nominado' por su trabajo en 'Morir', la película dirigida por Fernando Franco que protagoniza junto a su pareja, Andrés Gertrúdix. A ambos, presentes en la gala, dedicó el que dijo es el primer premio que recibe por esta interpretación.

El segundo premio de la noche fue el 'Yago a los no reconocidos', que da visibilidad a aquellos profesionales que no cuentan con una candidatura en los Goya y que fue para equipo encargado del entrenamiento y apoyo a los actores de la película Verano 1993.

MENSAJE DE VOZ DE LAIA ARTIGAS

Laia Ricart, Laura Tajada y Mireia Juárez subirían al escenario junto a María Zamora, productora de la película. Todas tuvieron un recuerdo para las jóvenes actrices de la película Laia Artigas, que agradeció el premio con un entrañable mensaje de audio, y Paula Blanco y para la directora, Carla Simón, ausente de la gala ya que estos días se encuentra en la Berlinale.

El carrusel de premios continuó con el 'Yago al éxito menos comercial' que fue para la cinta 'Júlia Ist'. Un premio que entregó, precisamente, una representante de la película española más exitosa del año, Carolina Bang, productora de 'Perfectos desconocidos'. La directora Elena Martin y el guionista Pol Rebeque agradecieron el reconocimiento a la prensa y, una vez más, agradecieron a todo el equipo de amigos con el que sacaron adelante este singular proyecto.

Después fue el turno de la mención especial a 'Selfie', una de las sorpresas cinematográficas del año protagonizada por Santiago Alverú, creador y director de los premios Yago que este año estuvo nominado a los Goya como mejor actor revelación y que no se libró de ser objetivo de las chanzas de Luis Fabra que contó con la complicidad de Itziar Castro, estrella invitada a la gala.

Tras el discurso de rigor de Alverú, que reiteró la vocación constructiva con la que se crearon los Yago y su mano tendida a la Academia de Cine, y después de que Víctor García León y todo el equipo de 'Selfie' subieran al escenario a recoger el galardón especial, la música llegó de la mano Luis Brea, encargado de interpretar 'Dicen por ahí', el tema principal de la película.

VERÓNICA, LA EMOUIJA Y EL VIAJE CON NOSOTROS

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la entrega del 'Premio Impepinable' el Yago que reconoce al nominado no ganador en la última edición de los Goya. Un premio que fue para 'Verónica' el filme de terror dirigido por Paco Plaza y protagonizado por Sandra Escacena.

Ambos subieron a recoger un premio que Plaza dedicó a todo el equipo y especialmente a la propia Sandra, a la que agradeció su entrega y talento. "Si me hubieran dado el Goya lo hubiera compartido con ella", aseguró el cineasta antes de que actriz y director se enfrentaran a una Emouija creada para la ocasión.

Pero el momento más insólito de la noche estaba todavía por llegar y, cómo no podía ser de otra forma, tuvo como protagonista al ganador del 'Yago de honor' al olvidado histórico, Javier Gurruchaga.

El actor y músico subió al escenario a recibir el premio de manos de Álex O'Dogherty y tras pronunciar un discurso en el que hizo hincapié en las dificultades que atraviesan muchos actores y artistas cuando las luces de los focos se alejan, puso el broche de oro a los premios más diferentes del cine español interpretando una insólita versión de su mítico tema de la Orquesta Mondragón 'Viaje con nosotros' en un karaoke improvisado en el escenario junto al resto de premiados.