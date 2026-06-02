Productores españoles exigen a Hollywood que reconozca su figura profesional en el Oscar a mejor película internacional

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MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Audiovisual de Productores Independientes en España (PAP) ha remitido una carta a la Academy of Motion Picture Arts and Sciences para expresar su rechazo a las normas aprobadas para la 99.ª edición de los Premios Oscar en relación con la categoría de mejor película internacional.

Las organizaciones firmantes consideran que la Academia mantiene y refuerza un modelo "profundamente injusto" al seguir entregando la estatuilla al director "en nombre del equipo creativo", excluyendo del reconocimiento visible a la figura del productor, cuyo nombre tampoco aparece en la placa del galardón.

"La nueva redacción no corrige la histórica ausencia de reconocimiento formal al productor en esta categoría, sino que la consolida y profundiza, reforzando un modelo en el que el director aparece como receptor visible del galardón mientras permanece invisible la figura del productor", denuncian las entidades firmantes.

En la misiva, los productores defienden que ellos son quienes impulsan los proyectos cinematográficos desde su origen, seleccionan las historias, estructuran la financiación, asumen los riesgos empresariales y garantizan la viabilidad artística, jurídica y económica de las obras. "Sin la figura del productor, ninguna película sería posible", sostienen.

Las asociaciones subrayan además que, en la mayoría de los países, el productor ostenta la titularidad o el control efectivo de los derechos de explotación de la obra audiovisual y asume la responsabilidad jurídica y financiera de su desarrollo y comercialización. Por ello, consideran que excluirlo del reconocimiento oficial de uno de los premios más prestigiosos de la industria transmite una imagen distorsionada de la realidad del sector.

Uno de los aspectos más criticados por los firmantes es la diferencia de criterio que aplica la Academia entre las categorías de mejor película y mejor Película internacional. Mientras que en la principal categoría el Oscar se concede a los productores de la obra, en la categoría internacional el reconocimiento visible recae exclusivamente en el director. "Es incoherente", subrayan.

"Las funciones, responsabilidades y riesgos asumidos por el productor son sustancialmente los mismos con independencia del origen nacional de la película", argumentan en el documento.

Ante esta situación, las asociaciones solicitan a la Academia la revisión inmediata de la normativa para que el productor -o los productores- sea reconocido formalmente como destinatario del Oscar a mejor película internacional. Asimismo, reclaman que su nombre figure en la placa de la estatuilla, equiparando así el tratamiento de esta categoría al de mejor película.