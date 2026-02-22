El PSOE quiere que los Goya de 2028 se celebren en Zaragoza coincidiendo con el bicentenario de la muerte del pintor

Archivo - Imágenes de las estatuas y la exposición fotográfica conmemorativa de los Premios Goya en las calles de Granada. A 8 de enero de 2025 en Granada, (Andalucía, España). (Foto de archivo).- Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID/ZARAGOZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno "apoyar y respaldar" que Zaragoza sea la sede de la Gala de los Premios Goya en 2028, a través del diálogo con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el resto de las instituciones, para su debate en la Comisión de Cultura.

Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE insta a "apoyar y respaldar" que Zaragoza sea sede de la Gala de los Premios Goya en 2028, en el marco de los actos conmemorativos del bicentenario de la muerte del pintor y en reconocimiento a la figura de Francisco de Goya, la tradición cinematográfica de Aragón y el talento de sus profesionales.

La propuesta contempla promover el diálogo y la colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el resto de instituciones para trasladar esta propuesta y explorar su viabilidad.

La PNL destaca que, en los últimos años, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha impulsado la descentralización de la Gala de los Premios Goya, celebrándola en ciudades como Sevilla, Málaga y Valencia.

"Zaragoza, que nunca ha sido sede de este evento, se presenta como una opción excelente para continuar esta itinerancia, destacando por su accesibilidad, conectividad y compromiso cultural. La celebración de los Goya en Zaragoza reforzaría además el papel de las ciudades medianas como motores de la cultura, visibilizando a territorios con gran patrimonio histórico y artístico más allá de las grandes capitales", afirma el PSOE.

Asimismo, ensalzan a Francisco de Goya como uno de los artistas "más universales de la historia" y símbolo cultural "indiscutible" de Aragón y España. "Su obra y legado trascienden generaciones, siendo precursor de la modernidad y fuente de inspiración para la creatividad artística, incluida la cinematografía", señala el documento.

"En el horizonte de la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya en 2028, Aragón se posiciona como un referente cultural y un espacio idóneo para acoger eventos de relevancia internacional, como la Gala de los Premios Goya, que llevan el nombre del pintor como homenaje a su genio y legado artístico", recalcan.

Por último, recuerdan que Zaragoza ha sido un territorio de inspiración para el séptimo arte, sirviendo de escenario para producciones nacionales e internacionales, como 'Jamón, jamón' (de Bigas Luna), 'Palmeras en la nieve' (de Fernando González Molina) o 'La novia' (de Paula Ortiz).