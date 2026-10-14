Publicado 'Robert Bresson. Pasión por la exactitud', estudio del cineasta y de su obra

Portada del libro 'Robert Bresson. Pasión por la exactitud'. - DAMA

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático emértido de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Santos Zunzunegui, ha publicado el libro 'Robert Bresson. Pasión por la exactitud', una mirada centrada en la precisión y el rigor que caracterizan la obra del cineasta francés. La obra, el décimo primer ligro de la colección Imprenta Dinámica, ha sido editada por DAMA y la ECAM, junto a Caimán Cuadernos de Cine.

Este título ofrece un pedagógico análisis del 'Sistema Bresson', de su concepto del 'cinematógrafo' y de las formas habituales de su estilística personal. 'Robert Bresson. Pasión por la exactitud' es una reedición, ampliada y enriquecida con más de 350 capturas de fotogramas, del libro 'Robert Bresson' (Cátedra, 2001), también escrito por Zunzunegui, y ofrece un estudio del cineasta y de algunas de sus obras más reconocidas, como 'Un condenado a muerte se ha escapado', 'Pickpocket', 'Al azar Baltasar', 'Mouchette' o 'Une femme douce'.

En palabras de Santos Zunzunegui "uno de los aforismos de Bresson sostiene la existencia de formas que no solo parecen ideas, sino que deben ser consideradas verdaderas ideas". "Bresson propone derribar la tradicional muralla china que separa las dimensiones formales y temáticas de los filmes para fundirlas en un tratamiento único. Para él, todo en una 'película del cinematógrafo' debe estar sometido a rigurosa formalización", ha argumentado el autor.

El libro se completa con una selección de textos y declaraciones del propio Bresson, un breve diccionario de términos 'bressonianos', su filmografía y una amplia bibliografía de 43 páginas, así como un apartado dedicado a la recepción de su cine en España. Un recorrido pensado tanto para quienes se acercan por primera vez a la obra del cineasta como para quienes quieran profundizar en ella.

'Robert Bresson. Pasión por la exactitud' se presentará en el marco de la 71.ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), antes de la proyección de 'Lancelot del lago', película de 1974 incluida en el recorrido que Santos Zunzunegui realiza por la obra del director francés. Las entradas para el pase, que tendrá lugar el próximo domingo 25 de octubre a las 12.15 horas en el Teatro Zorrilla, pueden adquirirse de manera gratuita y se puede encontrar más información en el siguiente enlace.

Santos Zunzunegui es catedrático emérito de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad del País Vasco y doctor honoris causa por la Universitat Jaume I de Castellón. Semiólogo, historiador y estudioso cinematográfico, ha publicado extensamente sobre temas de poética cinematográfica.

Entre sus trabajos destacan obras como 'La mirada cercana' (2016; edición ampliada); 'Historias de España. De qué hablamos cuando hablamos de cine español' (2018) y Monografías dedicadas a Robert Bresson (2001, 2006), Orson Welles (2005, 2010) y Jean-Marie Straub y Danièle Huillet (2024).