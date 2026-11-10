QueerCineMad arranca su 31ª edición con una triple inauguración y el cine queer español como protagonista

El Festival Internacional de Cine LGBTIAQ+ de Madrid abre hoy sus puertas con Les matins merveilleux, de Avril Besson, y los estrenos en Madrid de La carn, de Joan Porcel, y Cobijo, de Adrián Silvestre, con la presencia de sus cineastas. - FUNDACIÓN TRIÁNGULO

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine LGBTIAQ+ de Madrid, QueerCineMad, inaugura este martes su 31ª edición con una triple sesión en Cineteca Madrid, que incluye los estrenos en la capital de 'Cobijo', de Adrián Silvestre, y 'La carn', de Joan Porcel, además de la película francesa 'Les matins merveilleux', de Avril Besson. El certamen, organizado por Fundación Triángulo, se celebrará hasta el próximo 22 de noviembre.

A las 19.30 horas, la Sala Borau proyectará 'Cobijo', un documental sobre cuatro jóvenes LGBTIAQ+ refugiadas en Guatemala tras ser desplazadas durante su intento de llegar a Estados Unidos. A las 20.00 horas, la Sala Azcona acogerá 'Les matins merveilleux', una comedia centrada en las relaciones afectivas y las experiencias lésbicas, mientras que a las 20.30 horas la Sala Plató estrenará en Madrid 'La carn', una propuesta experimental de Joan Porcel que explora la intimidad, el cuerpo y los límites de la exposición pública.

El cine español tendrá un peso destacado en esta edición, que incluye el estreno mundial de 'Elles', ópera prima de Natalia González, una fábula trans en la que las hormonas provocan inesperadas metamorfosis corporales y que ha sido producida íntegramente por profesionales LGBTIAQ+.

La programación también incorpora 'Cinemanía', de Marc Ferrer; 'Corren las liebres', de Lorena Ros, un documental sobre una mujer gitana trans que trata de reconstruir su vida tras salir de prisión y recuperar a sus hijos; y 'Lo que hacíamos en las sombras', de Sara Moralo, sobre la represión del colectivo LGBTIAQ+ durante el franquismo y los primeros años de la democracia.

Entre las sesiones especiales figura 'Sidosa', documental dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez y protagonizado por Eduardo Casanova y Jordi Évole, que acaba de recibir el Premio Ondas 2026 al Mejor Documental o Serie Documental. La película aborda el momento en que Casanova decide hacer público que vive con VIH y combina humor, emoción y memoria para acercar esta realidad al público y combatir los prejuicios que todavía rodean al virus.

MARTA MATUTE, PREMIO MÁS AL TALENTO EMERGENTE

En el apartado de reconocimientos, la cineasta Marta Matute recibirá el Premio MÁS al Talento Emergente el próximo 18 de noviembre en la Sala Berlanga. La directora, guionista y actriz ha destacado este año con su primer largometraje, 'Yo no moriré de amor', que obtuvo la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga, además de los premios a la mejor actriz y al mejor actor de reparto.

Por su parte, el director francés Christophe Honoré recogerá el Premio de Honor el viernes 13 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Instituto Francés de Madrid. El cineasta presentará también 'Les chansons d'amour' y participará en un encuentro sobre la retrospectiva que el festival le dedica en colaboración con Filmoteca Española, con títulos como 'Vivir deprisa, amar despacio', 'Dialogando con la vida' y 'Marcello Mio'.