Quim Gutiérrez salta de Almodóvar a Santiago Segura: "Me queda grande lo de ser puente entre las dos Españas"

Archivo - Quim Gutiérrez y Antonio Resines durante la grabación de 'Haciendo amigos' en Fuerteventura - CABILDO DE FUERTEVENTURA - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor Quim Gutiérrez ha asegurado que le "queda grande" ser considerado un "puente entre las dos Españas" del cine tras haber trabajado este año en 'Amarga Navidad', dirigida por Pedro Almodóvar, y ahora estrenar 'Haciendo amigos', película producida por Santiago Segura, el próximo 10 de julio en cines.

"Soy un saltador de puentes en mi vida porque es verdad que hay cosas muy distintas las unas de las otras. Me siento muy afortunado de participar en proyectos tan dispares entre sí y al mismo tiempo con tanta enjundia. Me queda un poco grande lo de sentirme puente entre las dos Españas, pero si es en favor de la conciliación y el entretenimiento de calidad, adelante", ha señalado el intérprete en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno en cines el 10 de julio de 'Haciendo amigos', producida por Santiago Segura y dirigida por David Marqués.

Quim Gutiérrez ha asegurado que se siente muy afortunado por la "amalgama" de películas y géneros tan distintos que ha realizado a lo largo de su trayectoria. 'Haciendo amigos' propone una historia donde los prejuicios saltan por los aires y los personajes se ven obligados a descubrir a los demás desde una nueva mirada y enfrentarse -por primera vez- a sí mismos.

El actor ha reflexionado sobre su papel protagonista, junto con Antonio Resines, en la comedia en la que comparte reparto con personas con discapacidad intelectual, destacando que la experiencia le ha sorprendido tanto a nivel profesional como personal.

"Mi experiencia con personas con discapacidad estaba muy lejana en el tiempo, quizá desde el instituto o colegio, pero en el primer encuentro que hicimos rápidamente vi que yo mismo estaba en un sitio muy distinto y la relación fue de afecto inmediato", asegura.

Asimismo, en el plano profesional, explica que se dio cuenta de que era un terreno "para sacar más comedia" de la prevista, pese a las tiranteces que vive su personaje con algunos de los personajes con discapacidad. "En el plano personal me vinculé desde un sitio muy afectivo, pero no forzado. Nos insultamos igual en una dirección y en la otra. De hecho, me sonrojaba más con las cosas que me decían a mi y eso me hizo colocarme en un sitio adecuado de tranquilidad", ha detallado.

"Generalizar con la discapacidad es como generalizar con las personas. Aquí cada cual tiene su universo y el vínculo que generas es particular", ha apostillado.

Por otro lado, el actor ha abordado el tema de las etiquetas, ya que la cinta invita al espectador a eliminar los prejuicios y etiquetas hacia los demás. Así, Gutiérrez ha confesado que le incomoda ser encasillado exclusivamente como "actor de comedia" por el hecho de haber participado en más títulos del género.

"A mí que me etiqueten solo como actor de comedia porque he hecho más comedias que dramas es algo que tiene que ver con la propia trayectoria, pero he tenido muchas ganas de hacer cosas en la otra dirección. Soy actor, intento hacer todo lo que puedo y lo más distinto que puedo", ha comentado.

Por su parte, varios de los actores con discapacidad intelectual que participan en la película han destacado el ambiente de rodaje y la convivencia con el resto del elenco. Por ejemplo, Juanillo Fernández ha elogiado el trabajo de Antonio Resines y Quim Gutiérrez y ha definido como "divina" la experiencia, mientras que Mikel Rubia ha definido la experiencia como "súper guay y súper divertida", destacando el trato recibido por parte de sus compañeros: "Son súper majos y cariñosos, les quiero un montón", ha subrayado.

"Para mí es una experiencia muy interesante, tanto trabajar con ellos como conocerles en persona, porque son personas que tienen una experiencia en cine bastante amplia, y también me ha venido bien a mí, que soy novato en este sentido", ha afirmado Curro Fire.

"TODOS SOMOS IGUALES"

Por otro lado, Antonio Resines, que en la entrevista ha estado acompañado con María Masián, Ignacio Gascón y Luis Sánchez, ha asegurado que sus compañeros de reparto rompían los "esquemas diariamente", pero asegura que es algo "muy gratificante" para él porque eso ha desencadenado que el rodaje haya sido muy divertido.

Resines ha señalado que no le preocupan las etiquetas que ha recibido a lo largo de su carrera como actor, especialmente la de interpretar siempre perfiles similares. "Me han etiquetado con que siempre hago lo mismo, pero me la trae al pairo. Me han encasillado pero me da igual", ha afirmado con contundencia.

En relación con los límites del humor en 'Haciendo amigos', el actor ha reconocido que durante el rodaje han trabajado "muy cerca de pasarse de la raya", aunque ha subrayado que todo ha estado "muy medido" gracias al acompañamiento de asociaciones y fundaciones que han participado en el proceso de asesoramiento.

En este sentido, Resines ha destacado que la película transmite un mensaje de igualdad. "Lo que cuenta esta película es que todos somos iguales, aunque tengamos una apariencia distinta", ha concluido.