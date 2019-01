Rob Marshall ya piensa en Mary Poppins 3

Actualizado 12/01/2019 14:52:31 CET

MADRID, 12 Ene. (EDIZIONES) -

Tras el éxito reciente de El regreso de Mary Poppins (2018), dirigida por Rob Marshall, el director ya tiene en mente una secuela que continuará la trama de la recién estrenada cinta protagonizada por Emily Blunt. Una tercera entrega que el propio Marshall ha confirmado tras conocerse los nominados en la próxima edición de los premios BAFTA en la que el filme opta a tres estatuillas.

La buena recaudación en taquilla, además de las cuatro nominaciones en los Globos de Oro, incluida la categoría de mejor actriz, han animado a Disney a planear nuevas secuelas del filme, según confirmó el director durante su asistencia a la 'BAFTA Tea Party' 2019, donde se conocieron los nominados a los premios BAFTA 2019. El regreso de Mary Poppins está seleccionada en las categorías a mejor banda sonora, mejor diseño de producción y mejor vestuario.

La niñera de la familia Banks podría tener, en palabras de su director, una saga de películas tan larga casi como las protagonizadas por el agente James Bond. "Son las primeras etapas, trabajamos sobre los ocho libros de P.L. Travers. Ya sabes... ¿Cuántas películas se han hecho de Star Wars? Si hay un gran personaje y una historia que contar, ¿por qué no hacerlo?", afirmó Marshall en declaraciones recogidas por The Sun.

Las novelas escritas por Pamela Lyndon Travers sobre Mary Poppins pueden ser una fuente inagotable para que Disney produzca tantas secuelas como quiera. Y el cineasta tiene claro quién quiere que repita el papel de la entrañable niñera: una cada vez más cotizada Emily Blunt. La cinta que protagoniza podría optar a algunas nominaciones de los Oscar 2019, pero a no ser que la rentabilidad sea mayor, no es seguro que Disney esté tan dispuesto como Rob Marshall a producir tantas películas.

El productor del filme, John DeLuca, también elogió a la actriz británica, sucesora del papel que interpretó Julie Andrews por primera vez en 1964: "Emily (Blunt) se emociona cuando me habla de esto. Y si la gente quiere, pienso que pasará", refiriéndose, según The Sun, a esta tercera entrega de la que por ahora no hay más novedades.