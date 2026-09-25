RTVE lleva a San Sebastián la voz de Lorca con 'La voz quebrada'

Presentación de La voz quebrada. - RTVE

SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha preestrenado en el marco del Festival de Cine de San Sebastián 'La voz quebrada', una película documental de Manuel Menchón que parte de las memorias, materiales personales y recuerdos conservados en secreto por Juan Ramírez de Lucas, identificado como el verdadero último amor de Federico García Lorca.

La gala, celebrada en el Kursaal, ha contado con la presencia de los miembros del Consejo de Administración de RTVE Marta Ribas, Mariano Muniesa y Maite Martín; el director de Servicios Corporativos, Eduardo Fernández Palomares; la directora de Comunicación y Participación, María Eizaguirre; el director de Cine y Ficción, José Pastor; y el subdirector del área de Cine, Gervasio Iglesias.

Eizaguirre ha presentado "una película documento que reconstruye la que creemos es la última historia de amor de Federico García Lorca". "Una historia de amor truncada, la investigación de un crimen y el descubrimiento de documentos secretos, históricos y desconocidos que nos ayudan a conocer mejor a Lorca", ha señalado.

Álvaro Morte ha puesto la voz a Lorca en esta película: "Todos hemos trabajado con la voz para darle algo de alma a este proyecto, espero que lo respiréis así", ha afirmado. Francesco Carril, por su parte, será la voz de Juan: "Agradezco a Manuel (Menchón) este regalo. He podido aprender mucho y disfrutar poniendo voz a Juan y descubriendo esta historia de amor maravillosa, una historia trágicamente corta, pero llena de ternura".

Por su parte, Manuel Menchón ha destacado que con este trabajo "se cumple la voluntad de Juan: que llegue su historia con sus palabras a todos vosotros y más allá de esta sala" y ha agradecido el apoyo de los herederos de Juan Ramírez, algunos de los cuáles estaban en la sala.

"Es muy importante lo que habéis hecho porque reconstruye datos que nos faltaban sobre los últimos meses de vida de Federico. Es un documento, aparte de muy emocionante, importante para nuestra memoria, para nuestro país", y ha dedicado el pase de la película a la memoria de Juan y de Federico.

Así, 90 años después de aquella historia de amor destruida por el inicio de la guerra civil y el asesinato de Lorca, la película muestra la dimensión íntima del poeta y dramaturgo, en un viaje emocional al corazón de una historia que permaneció silenciada desde entonces.

Para devolver la voz a quienes vivieron aquellos meses, el elenco está encabezado por Álvaro Morte como Federico García Lorca, junto a Francesco Carril, Joaquín Notario, Pedro Casablanc, Verónica Sánchez, Víctor Clavijo, María Galiana y Alberto San Juan.

'La voz quebrada' es una producción de K&S Films, Pantalla Partida e Imagine! Films, con la participación de RTVE y Canal Sur. Cuenta, además, con el respaldo de la Diputación Provincial de Granada, y se estrenará en cines el 16 de octubre distribuida por Sideral.