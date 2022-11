Russian Red debuta en el cine con 'Ramona': "Echo mucho de menos el 'indie' y lo voy a traer de vuelta"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lourdes Hernández (artista bajo el seudónimo de Russian Red), quien debuta en el cine con un papel protagonista en la película 'Ramona', ha afirmado que echa "muchísimo de menos" la época del indie en España y está "convencida" de que va a "traerlo de vuelta".

"Es verdad que han cambiado mucho las cosas, ahora que me muevo con mucha gente joven, de menos de 30 años, me doy cuenta de que me acuerdo mucho del indie. Había una comunidad muy bonita de gente que se entendía a través de una cosa estética concreta y era algo familiar", ha señalado en una entrevista con Europa Press la intérprete.

Con residencia alternante entre Madrid y Los Ángeles, Hernández reconoce que ahora "no se da tanto ese sentimiento", aunque sí le sigue "inspirando" la escena musical. "Hay mucha más apertura, una cosa del 'todo vale' pero bien llevada y me encuentro muy inspirada, pero estoy decidida a traer de vuelta el 'indie'", ha comentado con humor, asegurando que tiene en mente ya algunas canciones --"disco no, llevo cuatro y ya parece suficiente", ha explicado--.

'Ramona', que se estrena este viernes 25 de noviembre en los cines Princesa, es también el debut detrás de la cámara de Andrea Bagney y cuenta la historia de una 'millenial' viviendo en precariedad en Madrid, mientras busca hacerse un hueco en el cine. En un encuentro fortuito, conocerá a un director que complicará su vida con un trío sentimental.

En cierta manera, la película habla de la precariedad de una generación --altos alquileres, pisos abandonados, empleos mal pagados y de muchas horas...-- que Hernández cree que es "diferente" a la vivida por ejemplo en Estados Unidos. "Después de estar en Estados Unidos y ver cómo de precario es el sistema, si lo comparas con la dinámica de Europa, te das cuenta de que hay muchas cosas que brillan por su ausencia", ha indicado.

¿UNA GENERACIÓN ENGAÑADA?

"Este puente entre ambos países me ha devuelto a estar aquí, donde me siento más segura. La sanidad pública, la educación, el acceso a la cultura...allí en Estados Unidos hay una competitividad y un individualismo salvaje que no es igual que en España, donde te puedes relajar más", ha asegurado.

En cualquier caso, ha reconocido que no siente la pertenencia a "una generación engañada". "No sé que es lo que nos habían contado, pero yo no crecí con la sensación de que la vida iba a ser una cosa u otra. Nunca he tenido una expectativa de la vida concreta y he sentido que si tenía que suceder algo en la vida, era mi responsabilidad. Y conste que vengo de una familia en la que mi madre es de Vallecas y mi padre de Fuencarral", ha apuntado.

ROCÍO JURADO EN EL KARAOKE

Pese a las numerosas similitudes entre su papel y su vida --estudios de interpretación, una actriz con dotes para la música...--Hernández explica que no se ha modificado ni una línea del guion. Eso sí, hay una escena en la que Ramona canta 'Como una ola' de Rocío Jurado en el karaoke, una sugerencia de la propia Hernández que se reconoce "muy fan".

"Me gusta cantar en los karaokes y por supuesto que pedí este tema, que le venía muy bien al personaje. En el rodaje entré en fase de escuchar solo Rocío Jurado y Amaral, este último porque me trajo de vuelta al Madrid que conocí con 22 años y conectarme con mis amigos. También propuse cantar una canción de este grupo, pero al final no salió", ha añadido.

'Ramona' se grabó durante la pandemia en diversas zonas de Madrid --hay una imagen con la Gran Vía totalmente vacía-- y la directora ha explicado a Europa Press que es un proyecto que le ha "llevado toda la vida". Bagney ha encontrado financiación para el proyecto tras embarcar a Hernández en su película --se decidió después de ver vídeos en YouTube de la cantante-- y ahora, tras pasar por el festival de Karlovy Vary está a la búsqueda de más distribución --"soy yo la que estoy llamando uno por uno a los cines", ha reconocido la cineasta debutante--.