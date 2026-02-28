Sánchez, Illa y Collboni, entre las autoridades en la gala de los Premios Goya en Barcelona

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, asisten la noche de este sábado a la gala de los 40 Premios Goya, que se celebra en el Auditori CCIB de Barcelona.

También han asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el de Transformación Digital, Óscar López, el de Industria, Jordi Hereu, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades.

Nominados y presentadores de la 40 edición de la gala de los Goya han portado en su atuendo para la ceremonia capas de sandía con el lema 'Free Palestine', en su mayoría, pero también pin de banderas o pañuelos palestinos para denunciar la situación en Gaza, al tiempo que se han mostrado "estupefactos" por el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán.