Sánchez lamenta la muerte de Ignasi Camós, director del ICAA: "Su dedicación deja huella"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la primera reunión del Panel de Expertos en IA de Naciones Unidas, que se celebra en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Ignasi Camós, director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), al que ha calificado como un "servidor público ejemplar" cuya "dedicación deja huella".

El jefe del Ejecutivo ha enviado su "cariño" a "familia, amigos y compañeros" de un "trabajador incansable" y "profundamente comprometido con el bien común hasta el final", según ha afirmado a través de un mensaje publicado este jueves en 'X' y recogido por Europa Press.

Camós se encontraba al frente del ICAA desde junio de 2023, cuando sustituyó a Beatriz Navas. El Ministerio de Cultura agradece la gran labor y compromiso de Ignasi Camós al frente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que, junto a su vocación de servicio público, "dejarán una gran huella en las personas e instituciones con las que trabajó".

El ministro del ramo, Ernest Ustasun, ha asegurado que el cine español "tendrá siempre una deuda de gratitud" con Camós por su "entrega profesional a nuestro audiovisual y nuestra cultura". En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, ha despedido "con inmensa tristeza" a un "hombre bueno, admirado, querido y respetado por todos".

"Hizo mucho y bueno para el cine español durante su tiempo en el ICAA. Ojalá en este próximo Festival de Cannes, con tanta presencia de cine nacional, se le pueda rendir el tributo que sin duda merece. Mi último recuerdo feliz con él: el día de la clausura de Atlàntida (Mallorca), llegó con su camiseta de Oasis, eufórico después de haberles visto de nuevo en concierto. Cuánto reímos", ha recordado Ripoll.

La organización de los Premios Feroz también se ha despedido de Camós con un mensaje en 'X', en el que han destacado su "intensa" labor al frente de la institución cultural. "Lamentamos profundamente su fallecimiento. Un fuerte abrazo para sus compañeros y amigos", ha publicado la entidad.