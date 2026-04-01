Santiago Segura se consolida como 'Rey de la taquilla' con Torrente presidente, mayor éxito español en la última década

Santiago Segura pone fecha de estreno a Torrente presidente en Netflix - ATRESMEDIA/SONY PICTURES

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Torrente presidente', sexta entrega de la mítica saga de Santiago Segura, se ha convertido en la película española más taquillera de los últimos diez años, tras superar a los principales éxitos del cine nacional estrenados desde 2017, al cosechar en taquilla 21,4 millones de euros en tres semanas en cartelera.

La película de Santiago Segura ha registrado varios éxitos desde su estreno el 13 de marzo, como situarse como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español al recaudar 6,9 millones de euros en su primer fin de semana y ser la película más taquillera del año.

Según los datos de Comscore, hasta el 31 de marzo, 'Torrente presidente' ha logrado más de 21 millones de euros en menos de tres semanas, con tres millones de espectadores, lo que la sitúa por encima de 'Aída y vuelta' que ha recibido más de cinco millones de euros en taquilla desde su estreno el 30 de enero.

Además, se ha convertido en la octava película española más taquillera de la historia; y ha logrado entrar en el 'Top 25' de las películas más taquilleras de la historia, según datos de Atresmedia.

De esta manera, Santiago Segura continúa (provisionalmente) con su título de 'Rey de la taquilla', hito que ha logrado en 2025, 2024, 2022, 2021, 2020 y 2019, además de 2011, 2005 y 1998. El año pasado, su 'Padre no hay más que uno 5' logró en taquilla 13,4 millones de euros y dos millones de espectadores, mientras que en 2024, 'Padre no hay más que uno 4' recibió cifras similares.

En 2023, con 'Padre no hay más que uno 3' -título más éxitoso de esta saga- logró superar la barrera de los 15 millones de euros gracias a más de 2,7 millones de espectadores. Un año antes, fue el 'rey de la taquilla' con 'A todo tren: Destino Asturias', con 8,4 millones de euros y 1,5 millones de espectadores, una cifra más baja por la pandemia.

Pese al coronavirus, Segura y 'Padre no hay más que uno 2' se sobrepusieron a las restricciones sanitarias y recaudaron casi 13 millones de euros, con 2,3 millones de espectadores. En 2019, el cine español logró más de 104 millones en taquilla --mejor dato desde 2009-- de los cuales más de 14 millones de euros los consiguió 'Padre no hay más que uno 1'.

En este periodo éxitoso de Segura, Javier Fesser ha logrado colarse dos veces como el director más taquillero con 'Campeonex' en 2023, con 11,8 millones de euros y 1,9 millones de espectadores, y 'Campeones' --primera parte de la historia-- en 2018 con 19 millones de euros y 3,2 millones de euros. En 2017, 'Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas', de Enrique Gato y David Alonso, logró el primer puesto en cartelera al cosechar 17,5 millones de euros y 3,1 millones de espectadores.

Hasta el momento, Santiago Segura no ha podido superar a 'Un monstruo viene a verme', de J.A. Bayona, que recibió 26,4 millones de euros y más de 4,5 millones de espectadores.

PELÍCULAS ESPAÑOLAS MÁS TAQUILLERAS DE LA HISTORIA

'Torrente presidente' ha logrado colarse en el 'top 10' de películas españolas más taquilleras y se ha colocado en la octava posición gracias a los 21,4 millones de euros. Por detrás ha quedado 'Ágora', que logró 21,3 millones, y 'Perfectos desconocidos', que recaudó 20,9 millones.

Entre las películas españolas más taquilleras de la historia figuran títulos como 'Ocho apellidos vascos', que encabeza la lista con 55,3 millones de euros recaudados, seguida de 'Lo imposible', con 42,4 millones, y 'Ocho apellidos catalanes', que alcanzó los 35,4 millones.

Por detrás se sitúan 'Los otros', con 27,2 millones de euros, y 'Un monstruo viene a verme', con 26,4 millones de euros; 'El Orfanato', con 25 millones de euros; 'Mortadelo y Filemón', con 22,8, y 'Torrente 2: Misión en Marbella', con 22,1 millones de euros.