Scarlett Johansson abandona Rub and Tug tras las críticas por interpretar a un transexual: "Fui insensible"

Actualizado 14/07/2018 17:15:16 CET

MADRID, 14 Jul. (EDIZIONES) -

Finalmente Scarlett Johansson ha abandonado la película Rub and Tug, donde daba vida a una hombre transexual, tras el aluvión de críticas por parte de numerosos activistas, quienes se quejaban que no se hubiera seleccionado a un actor o actriz transgénero para interpretar el papel del protagonista.

"A raíz de los recientes cuestionamientos éticos sobre mi elección como Dante Tez Gill (protagonista del filme), he decidido retirarme respetuosamente del proyecto", expresa la actriz en un comunicado para la revista Out. Instantes después, la intérprete australiana argumenta que tiene "una gran admiración y amor por la comunidad trans", además de reconocer que en un primer momento fue "insensible".

"Aunque me hubiera encantado tener la oportunidad de llevar la historia y la transición de Dante, entiendo por qué muchos sienten que debería ser retratado por una persona transgénero. Estoy agradecida porque este debate, aunque controvertido, haya desencadenado una conversación más amplia sobre la diversidad y representación en el cine", continúa.

Con el objetivo de apaciguar los caldeados ánimos, Johansson asevera que para ella "todos los artistas deben ser considerados igual y justamente", sean o no transgénero. Para terminar, la actriz refleja que espera poder trabajar con cada comunidad para llevar sus historias "más conmovedoras e importantes al público de todo el mundo".

Oh word?? So you can continue to play us but we can’t play y’all? Hollywood is so fucked... I wouldn’t be as upset if I was getting in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for cis roles, but we know that’s not the case. A mess. https://t.co/s8gBlBI1Sw