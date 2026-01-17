'Sirat' no logra ninguno de los cuatro grandes Premios de Cine Europeo pero gana los cinco técnicos a los que aspiraba

Archivo - Sirat, de Oliver Laxe - MOVISTAR PLUS+ - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La película 'Sirat' no ha conseguido hacerse con ninguno de los cuatro grandes galardones a los que estaba nominada en la 38ª edición de los Premios de Cine Europeo, en los que se ha impuesto finalmente la noruega 'Valor Sentimental'.

La cinta española dirigida por Oliver Laxe sí ha logrado llevarse los cinco premios técnicos a los que estaba nominada, incluyendo fotografía, montaje, diseño de producción, diseño de sonido y dirección de casting.

La mejor película ha sido 'Valor Sentimental', dirigida por Joachim Trier, quien también se ha llevado el galardón a mejor director. Asimismo, la noruega ha arrebatado a Sirat tanto el premio de guión como el de actor, al que estaba nominado Sergi López pero lo ha ganado Stellan Skarsgard.

Los premios técnicos de Sirat han recaído en Mauro Herce (fotografía); Cristóbal Fernández (montaje); Laia Ateca (diseño de producción); Yasmina Praderas, Amanda Villavieja y Laia Casanovas (diseño de sonido); y Nadia Acimi, Luís Bértolo y María Rodrigo (dirección de casting).

El resto de españolas nominadas no han tenido suerte en sus respectivas categorías: el documental 'Tardes de soledad', de Albert Serra, en el que se ha impuesto el croata 'Fiume o Morte'; y la película de animación 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra, que finalmente ha ganado la francesa Arco.

Entre el resto de premios, en los que no había ninguna película española nominada, destaca el de actriz, que se lo ha llevado Renate Reinsve, también de 'Valor Sentimental'.