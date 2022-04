Tamar Novas protagoniza 'El juego de las llaves': "Hay ciertos códigos masculinos que deben cambiar"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vicente Villanueva reformula las relaciones de pareja en 'El juego de las llaves', su nueva apuesta por la comedia tras 'Toc Toc' y 'Sevillanas de Brooklyn', que se estrena en cines el 13 de abril. Una nueva mirada sobre los enredos amorosos que huye del estilo sitcom para tener "un marco realista, con situaciones que pueden pasar en la vida real" para, también, reflejar la evolución de los roles de género. "Hay ciertos códigos masculinos que deben cambiar", señala Tamar Novas, uno de los protagonistas.

Comedia de enredos con espíritu clásico, 'El juego de las llaves' es la adaptación cinematográfica de la serie mexicana del mismo título creada por Marisa Quiroga para Amazon Prime Video, protagonizada por Maite Perroni, Sebastián Zurita, Marimar Vega, Humberto Busto, Horacio Pancheri, Hugo Catalán, Ela Velden y Fabiola Campomanes. A diferencia de otros remakes, esta producción parte de una ficción de ocho episodios que ha sido reconvertida en una película de 105 minutos de duración.

"Ha sido una plena labor de guion, obra de Marta Buchaca [guionista de 'El juego de las llaves'], que fue la encargada de resumir esos ocho capítulos en un guion de 1 hora y 45 minutos. Luego, fue nuestro reto coger ese guion y hacerlo nuestro, dándole nuestra personalidad y convertirlo en un largometraje diferente", explica Villanueva en una entrevista concedida a Europa Press.

'El juego de las llaves' sigue los pasos de Laura (Eva Ugarte), una mujer que lleva toda la vida con Antonio (Ricard Farré) y justo cuando se empieza a plantear si realmente esa es la vida que quiere, Sergio (Fernando Guallar) y Siena (Justina Bustos) se cruzan en sus vidas. Sergio es un excompañero de instituto y Siena su novia millennial que llega para revolucionar las vidas tanto de ellos como las de sus amigos de toda la vida gracias a un juego: el juego de las llaves.

UNA COMEDIA QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS ENREDOS AMOROSOS

A diferencia de otras producciones recientes que tocaron temas como los intercambios de pareja, las relaciones abiertas o el poliamor, 'El juego de las llaves' busca ahondar en la complejidad de las personalidades de sus protagonistas, cuatro mujeres y cuatro varones, que conforman un retrato generacional de los roles de género actuales. "Se agradece ver en ficción a las mujeres hablar de sexo entre ellas como un tema más y compartir experiencias. Esa separación entre hombres y mujeres sobre el sexo no existe en la vida real y da gusto verlo en el cine", defiende Justina Bustos.

"Naturalizar el que las mujeres hablen de sexo era lo que necesitábamos, ayuda a empatizar y mostrar que es algo espontáneo. La diferencia con esta historia es que son ellas las que toman la iniciativa, las que mueven hacer este juego de las llaves", añade Eva Ugarte. Por otro lado, el largometraje también busca mostrar la sexualidad masculina desde una perspectiva actual.

"No solo es cuestión de mostrar la evolución. También es el mostrar que hay cosas que ahora nos llaman la atención o nos molestan y que antes no lo hacían, como lo que sucedió con Will Smith en los Oscar, por ejemplo. Creo que es un debate maravilloso que pase y que nos demos cuenta que ciertas cosas que nos parecían que estaban bien, no lo están y eso se refleja en la cinta", señala Tamar Novas.

"Hay ciertos comportamientos masculinos que tenemos que revisar, esos códigos, que han estado toda la vida, tienen que actualizarse. Las masculinidades que hay en el filme, además, son muy diversas", argumenta Novas. "Los cuatro personajes masculinos son muy diferentes y muestran los retos que tienen como hombres actuales", agrega Fernando Guallar.

Dirigida por Vicente Villanueva y escrita por Marta Buchaca, 'El juego de las llaves' está protagonizada por Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas, María Castro, Dani Tatay, Ricard Farré y Justina Bustos. Una producción de Atresmedia Cine y Nadie es Perfecta distribuida por Warner Bros España.