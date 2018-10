The Irishman, la película de Scorsese para Netflix, costará más de 140 millones de dólares

Actualizado 13/02/2018 17:40:13 CET

MADRID, 13 Feb. (EDIZIONES) -

Martin Scorsese sigue trabajando en su nuevo proyecto: The Irishman, producción que llegará directamente a Netflix. No fueron pocas las voces que en su día criticaron que un director de la talla de Scorsese cambiase el estreno en salas por el servicio de streaming, pero lo que cada vez es más obvio es que uno de los motivos que movieron al cineasta fue el poderío económico de la compañía. Algo que, a la vista de los hechos, no le ha defraudado.

Sabedor de los presupuestos que maneja Netflix, Scorsese está afrontando la producción de The Irishman con todos los lujos y las garantías posibles. Tanto es así, que según informa Deadline, el presupuesto de la película está en constante aumento. A partir de ahora, "el presupuesto está en el rango de los 140 millones de dólares, y subiendo", asegura dicha fuente.

Deadline apunta que Netflix dio luz verde, en un principio, un presupuesto de unos 125 millones de dólares. También que el cineasta recibió un sustancioso sueldo por el trabajo, "alrededor de 10 o 15 millones de dólares". Sin embargo, la producción se ha encarecido y la compañía no ha mostrado reparos en aumentar el presupuesto de una de sus grandes apuestas a corto plazo.

Netflix ya se gastó 90 millones en su reciente película protagonizada Will Smith, Bright, de la que ya está desarrollando una secuela. Hace años también llegaron a un acuerdo millonario para producir varias películas de Adam Sandler, por lo que la presencia de Martin Scorsese al frente de un proyecto parece razón más que suficiente para que los responsables de la compañía tiren tirar la casa por la ventana.

UN ELENCO DE LUJO

En The Irishman, Scorsese reúne a intérpretes de la talla de Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, con quien curiosamente trabaja por primera vez. Un viejo conocido del director como Harvey Keitel también está entre el elenco junto a Anna Paquin, Bobby Cannavale, Ray Romano, Stephen Graham y Jesse Plemons, entre otros.

La película, basada en el libro 'I Heard You Paint Houses', de Charles Brandt, sigue los pasos de Frank Sheeran, un funcionario sindicalista con conexiones en la mafia que afirmaba estar involucrado en el asesinato de Jimmy Hoffa, personaje al que dará vida Al Pacino.

The Irishman recorrerá varios años en la vida del protagonista y diversas informaciones apuntan a que precisamente la decisión de que los mismos actores interpreten a sus pesonajes en distintas épocas de su vida, y el costo en efectos CGI para rejuvenecer sus rostros que ello conlleva, son una de las razones que han disparado el presupuesto del filme. Todavía no ha trascendido fecha de estreno, aunque todo incida que se estrenará en Netflix en algún momento de 2019.