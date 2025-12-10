Un total de 219 largometrajes españoles aspiran a los Premios Goya 2026, diez más que en la pasada edición

Archivo - Foto detalle de la estatuilla de Goya, durante la presentación de los Premios Goya 2026, en el Palau de la Generalitat, a 5 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La 40ª edición de los galardones de la Academia de las Artes y la - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 219 películas españolas, estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, aspiran a los Premios Goya 2026, que se celebrarán el próximo 28 de febrero en Barcelona, tal y como ha anunciado este miércoles la Academia de Cine.

Esta cifra supera por diez títulos a los presentados en la anterior edición que se celebró en Granada. Del total de 219 producciones, 123 son de ficción, 87 son documentales y nueve son de animación.

En cuanto a los guiones inscritos, 130 son originales y 42 adaptados. También concurren este año 18 filmes europeos --tres menos que el año pasado-- y 15 largometrajes iberoamericanos --dos menos que la anterior edición--, películas que en ambas categorías han sido escogidas por sus respectivos países.

De las 219 películas inscritas a los Goya, 67 son óperas primas, frente a las 69 de 2025. El listado de cortometrajes que podrán ser nominados a la 40 edición asciende a 48 títulos. Se trata de 15 cortometrajes de ficción, 18 documentales y 15 de animación