Un total de 45 cortometrajes optan a las nominaciones de los Premios Goya 2027

Archivo - Una cabeza de los Goya en las calles de Granada. A 8 de enero de 2025 en Granada, (Andalucía, España). La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado las estatuas y la exposición fotográfica conmemorativa de los Premios Goya en el Paseo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 cortometrajes optan a ser nominados en la 41 edición de los Premios Goya, que se celebrarán el próximo 6 de febrero de 2027 en Navarra, según ha informado este martes la Academia de Cine. La selección está integrada por 15 títulos en cada una de las categorías de animación, documental y ficción.

En la categoría de Mejor Cortometraje de Animación figuran 'Al principi', de Ala Nunu; 'Anaglifo', de Valle Comba Canales; 'Bobs', de Júlia Marcó; 'Cap de cel', de Nicolás Solé; 'Davi', de Júlia González; 'El aspirante', de Sam Orti; 'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema; 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo; 'Estela, donde nadie llegó jamás', de Manuel Sicilia Morales; 'Insecticida', de Paula Gallego; 'Lucus', de David Fidalgo Omil; 'Mi juego', de David Bravo; 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba González; 'Pobre Marciano', de Álex Rey, y 'Porque hoy es sábado', de Alice Eça Guimarães.

Por su parte, los 15 títulos que optan a la nominación en Mejor Cortometraje Documental son '+10K', de Gala Hernández; 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano; 'Cara de bicicleta', de Itziar Zorita y Ane Rotaetxe; 'Crónica del cansancio', de Natalia Marín; 'Deprisa deprisa', de Claudia García de Mateos; 'Dreams for a better past', de Albert Kuhn; 'El ressò de la mirada', de Carles Bover Martínez; 'Errotatiba', de Iratxe Fresneda; 'Geratzen den hori (Lo que queda)', de Aitor Gametxo Zabala; 'La desesperació de la pell', de Mireia Vilapuig; 'La huella del barro', de Rodrigo Márquez; 'La luz que nos guía', de Cristina Rodríguez Paz; 'No als poalets', de Laura García Andreu; 'Pedro Tomás explica el mundo', de Kornelijus Stuckus, y 'Retales', de Juanjo Giménez Peña.

En la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción, la lista incluye 'Cara de cona', de Guillermo de Oliveira; 'Casi septiembre', de Lucía G. Romero; 'El regalo', de Lara Izagirre Garizurieta; 'El revisor', de Jandro; 'Furia', de Santi Pujol Amat y Fran Moreno Blanco; 'In Memoriam', de César F. Calvillo y Teresa Bellón; 'Loquita por ti', de Greta Díaz Moreau; 'Montecarlo 67', de Rubén Guindo Nova; 'Ningú borda', de Júlia Coldwell Serra; 'Polígono X', de Néstor López; 'Pordentro', de Mario Hernández; 'Señuelo', de Martha G. Ayerbe; 'Ser un hombre', de Lucas Parra; 'Talk me', de Joecar Hanna, y 'Una vocal', de Polo Menárguez.

La selección se ha realizado conforme a las bases de la convocatoria, que establecen los criterios de valoración de los cortometrajes calificados y con recorrido en festivales, atendiendo a las selecciones y los premios obtenidos en los certámenes seleccionadores. La relación de festivales y los criterios de puntuación pueden consultarse en la web oficial de los Premios Goya.