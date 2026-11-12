Tristán Ulloa apela a la reflexión colectiva ante los feminicidios: "Somos parte de un sistema que no ha funcionado" - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 13 de noviembre llega a Netflix 'El crimen de Pazos', miniserie que recrea el asesinato de Isabel Fuentes por parte de su marido, Aniceto Rodríguez, perpetrado en 2015. Tristán Ulloa protagoniza la ficción dando vida al inspector que investiga el crimen, inspirado también en una persona real. Ante la alarmante cifra de feminicidios cometidos este año en España, 44 según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el actor destaca que la serie llama a la reflexión dejando "preguntas sobre la mesa".

"Somos todos parte de un sistema que no ha funcionado. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Llevamos muchos años sin encontrar la fórmula", sostiene Ulloa en una entrevista concedida a Europa Press, alertando de la presencia de "incipientes y cada vez más crecientes discursos negacionistas" de la violencia de género.

"El odio es el sentimiento mas fácil de apelar. Es muy fácil echar por tierra un sistema y los derechos", avisa el actor que incide en que se apela al odio "a través del miedo". "Hay que estar muy vigilantes", sentencia el interprete que ya había trabajado con el productor y guionista de 'El crimen de Pazos', Ramón Campos, y su director, Carlos Sedes, en 'El caso Asunta' o 'La viuda negra', ficciones también enmarcadas en el género del 'true crime'.

Verónica Sánchez, que en la serie interpreta a la jueza que lleva el caso, coincide en que "cuesta mucho avanzar" y "muy poco retroceder" en materia de igualdad de género. La actriz, que tiene pendiente el estreno de 'En el nombre de Marta', serie que recrea el caso de Marta del Castillo y en la que vuelve a colaborar con el dúo creativo formado por Campos y Sedes, matiza que, si bien "el sistema no es perfecto", "lo que deberíamos es perfeccionar más aún" la ley de violencia de género, "no tirarla".

"Es como el mito de Sísifo: levantas una piedra que pesa mucho y, cuando piensas que ya la tienes bien colocada, esa piedra vuelve a bajar y tienes que volver otra vez a por ella", reflexiona Ulloa. Campos asegura que la serie "es una reflexión sobre el presente", pero matizando que, por desgracia, "lo es este año, el anterior y el año que viene lo va a ser". "Si viene alguien que dice que esto no pasa", insiste, "es negar una evidencia; es decir que la Tierra es plana".

"No queríamos hacer una serie sobre la demolición del sistema. Creemos que el sistema funciona casi siempre, pero a veces falla", explica Campos, apuntando que su intención era "intentar entender por qué falla y por qué falló en este caso en concreto". Sedes explica en que la serie habla sobre cómo "las leyes las aplican personas", pero "generar justicia es muy complejo".

EL EQUILIBRIO ENTRE RELATAR UN HECHO REAL Y NO CAER EN EL MORBO

Sánchez sostiene que, "más que una historia de violencia", lo esencial de la serie "son todas las preguntas que te devuelve como espectador y que te hacen reflexionar sobre cuál es tu papel en la sociedad para que ocurra algo así ante tus ojos".

"Creo que es difícil desensibilizarte cuando lo que estas viendo no es violencia explícita, sino algo que te ayuda a la reflexión", sostiene. "Obviamente con el mayor de los respetos pero, al fin y al cabo, yo lo que estoy leyendo es un guion y yo lo que tengo que hacer es un personaje", sostiene Ulloa, argumentando más adelante que "en cierto modo, está bien hablar de lo que no debió ocurrir".

Sedes, que dirige los tres episodios que componen la miniserie, explica que evitan la violencia gratuita en pantalla y no trabajan con "recursos de thriller" a nivel formal. "El crimen es un momento, un detalle, que lo único que provoca es morbo", sostiene Campos, reiterando que lo importante para ellos es "qué reflexión hay alrededor del crimen".

Por su parte, Sedes incide en que relatar casos locales acerca esas realidades al espectador y, en el caso de 'El crimen de Pazos', puede servir para que tome conciencia de que la violencia contra las mujeres no implica casos "residuales", sino que es "una lacra" social.