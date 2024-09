Vermut responde a las acusaciones de violencia sexual: "Nunca he obligado a nadie a hacer algo en contra de su voluntad"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Carlos Vermut ha respondido a las acusaciones vertidas sobre él de violencia sexual por parte de seis mujeres en los pasados meses de enero y febrero, asegurando que "nunca" ha obligado "a nadie" a hacer "algo en contra de su voluntad".

En una carta publicada por el despacho de abogados Novalex y recogida por Europa Press, firmada por el cineasta y su abogada, Guadalupe Sánchez Baena, añade que todas las relaciones sexuales y prácticas en las que ha participado Vermut han sido siempre "consentidas", para matizar que tampoco ha usado su posición laboral de manera "coercitiva".

"Siempre he procurado, en cada una de mis relaciones sexuales y sentimentales, construir un ambiente de complicidad y confianza. Por ello, lamento sinceramente si algunas personas no encontraron en mí la persona con la que compartir plenamente sus sentimientos. Quiero dejar claro que siempre he estado y seguiré estando disponible para escuchar y dialogar con cualquier persona que desee resolver cualquier problema de manera cercana y personal", escribe el director de 'Manticora'.

Además, explica que no se ha formalizado "ninguna denuncia ni investigación" en su contra y apostilla que asume la "posibilidad de tener que abandonar" su carrera si todas las puertas "se cierran".

En ese sentido, Vermut ha asegurado en la carta que sigue atravesando un "proceso de recuperación emocional y económica" que se une a la necesidad de "tiempo" para asimilar la situación y encontrar la manera de explicársela a sí mismo y "a los demás".

Así, ese tiempo, según repite, ha sido "fundamental" para poder abordar estas acusaciones que ha recibido por parte de seis mujeres de la industria cinematográfica española con "calma y serenidad".