Víctor García aborda el "turbocapitalismo" de elegir colegio en 'Altas capacidades':"El ascensor social es una fantasía"

El director y guionista Víctor García León (i) y el guionista Borja Cobeaga posan durante el photocall de la película ‘Altas capacidades’ durante la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga, a 7 de marzo de 2026 en Málaga, Andalucía (España). La edición - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Víctor García León dirige la película 'Altas capacidades', una historia escrita junto al guionista Borja Cobeaga que aborda el "turbocapitalismo y educación sensible" que se esconde en la elección de los colegios para los menores.

"Estamos generando una peor sociedad para nuestros hijos porque estamos haciendo que sea más segregada e injusta. El ascensor social no es que esté averiado sino que directamente es una fantasía", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de su película, este 27 de marzo.

El cineasta y el guionista explican que 'Altas Capacidades' es una película sobre el "autoengaño", con el que pretenden enganchar a los espectadores, pese a que reconocen que cuesta verse reflejado en un espejo cuando "se está demasiado cerca". "Nos gusta reírnos con historias anteriores a nuestra época, pero cuando el espejo está muy cercano rasca un poco más. Es como chupar un limón, te gusta y te escuece al mismo tiempo", afirma Víctor García.

'Altas capacidades' cuenta la historia de Alicia y Gonzalo, interpretados por Marián Álvarez e Israel Elejalde, respectivamente, una pareja de clase media que se enfrenta al dilema de matricular a su hijo en un colegio de élite, lo que podría abrir la puerta a un ascenso social a costa de renunciar a sus propias convicciones morales.

Una historia que coincidió con el hecho de que Borja Cobeaga estuviera buscando colegio para su hijo y, acumulando anécdotas , permitió que "el guion se escribiera solo". "Hablamos sobre padres que proyectan sus mierdas en sus hijos y que pertenecen a una clase media que quieren entrar en un colegio de criptobros y donde dicen que tu hijo puede ser un líder si se forma en esa escuela", ha comentado Cobeaga.

Por ello, ambos denuncian que las escuelas juegan con las aspiraciones y los miedos de los padres a la hora de buscar "la mejor educación posible" para sus hijos. "En realidad todo es un negocio, porque cada vez hay menos niños y tienen que competir por ellos. Es mezquino", afirman.

"El punto de partida era un poco terapéutico en el sentido de por lo menos soltar todo el lastre y todo lo que he visto y ponerlo en la gran pantalla. Ha sido muy terapéutico porque, además, he visto muy pocas veces películas sobre la elección de colegio o sobre las frustraciones de los padres", señala Cobeaga.

Por su parte, Marián Álvarez e Israel Elejalde reconocen que les llamó la atención que la película abriera "tantos melones", especialmente en el terreno de la maternidad y la paternidad. "Yo clamaba por una comedia", admite Álvarez, mientras Elejalde subraya que el género era para él un reto y una "maravillosa oportunidad" de cambiar de registro.

Ambos se sienten interpelados por el espejo incómodo que la película coloca frente a padres y madres que proyectan sus miedos y frustraciones en los hijos. Por ejemplo, Israel Elejalde confiesa que se reconoce en gestos cotidianos como "hacer la rosca" al poderoso o ponerse una "careta" en fiestas donde uno no encaja, y Marián Álvarez explica que al principio observaba a Alicia con distancia hasta que asumió que era ella.

"Al principio no pillaba a Alicia y no la comprendía hasta que me di cuenta que era porque yo era Alicia. Yo he hecho cosas patéticas como ella y ahí me empecé a sentir identificada. Me he dado cuenta de muchos comportamientos que he tenido y que tengo con respecto a mi maternidad", ha confesado la actriz.

'NO A LA GUERRA'

Otro de los personajes fundamentales de 'Altas capacidades' es el que encarna Juan Diego Botto, uno de los líderes del AMPA escolar y que intenta manipular a su empleado Gonzalo (Israel Elejalde) para que meta a su hijo en el colegio al que él lleva a su hija.

"Para construir a mi personaje me ha bastado con mirar un informativo para encontrar a muchas personas como él, gente que siempre ha sido de clase alta y se permite ser 'cool' y bajar a otro terreno para hablar de tú a tú, pero siempre sabiendo su posición y su dinero", ha asegurado.

Por otro lado, preguntado acerca del 'No a la guerra', Botto considera que la vuelta de dicho lema más de 20 años después evidencia "un fracaso de los dirigentes mundiales" que han conducido el mundo y defiende que "es una obligación moral recuperar ese grito que dice que resolver los conflictos con guerras absurdas e ilegales no lleva a nada bueno".

"Creo que es un fracaso de los dirigentes mundiales que nos han llevado a un lugar en el que las inmensas mayorías sociales sabemos que es un fracaso. Es una obligación moral recuperar ese grito que dice que resolver los conflictos por la vía bélica de esta manera, con guerras absurdas e ilegales, no lleva a nada bueno. Esto ya lo hemos vivido en innumerables ocasiones. Es un fracaso de dirigentes mundiales el volver a una situación que ya sabemos que no trajo nada bueno. Y de hecho, las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Llevamos tres semanas y estamos viendo que no va a llevar nada bueno", ha asegurado.