‘Bajo Un Fuego’ Sucede Un Año Después De La Erupción Del Volcán De Garachico - IMPULSO PRODUCCIONES

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor William Levy ha defendido la migración y ha asegurado que "es bueno ayudar y dar oportunidades", pero rechaza que se den las "cosas gratis", al tiempo que recordado su propia experiencia al abandonar Cuba en busca de un futuro mejor.

"Yo me fui huyendo de Cuba por lo que había, pero si en otro país traen lo que había en Cuba, pues ¿para qué me voy?. A veces con la ayuda, no se ayuda. Es bueno ayudar pero dando oportunidades, no las cosas gratis", ha reflexionado Levy en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno el 11 de diciembre en cines de 'Bajo un fuego', la nueva película en la que vuelve a interpretar al capitán Torres, esta vez en una misión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) frente a los incendios.

Levy ha advertido de que no todas las personas que emigran lo hacen con las mismas intenciones y ha pedido tener en cuenta las circunstancias de cada caso. "La gente que emigra de un país donde no están yendo bien las cosas busca oportunidades, pero no todo el mundo las busca de la misma forma", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado su experiencia en Cuba y la salida de ciudadanos de la isla durante los años 80, cuando, según ha explicado, junto a personas que buscaban una vida mejor también hubo otras que habían salido de prisión. "Hay que tener cuidado con eso", ha señalado.

UNA NUEVA MISIÓN PARA EL CAPITÁN TORRES

Respecto a 'Bajo un fuego', Levy ha explicado que volver a ponerse en la piel del capitán Torres ha sido una experiencia "hermosísima", especialmente por la posibilidad de trabajar de nuevo junto al cuerpo real de la UME y conocer de cerca sus experiencias y las situaciones a las que se enfrentan fuera de los rodajes.

El actor ha destacado que una de las principales enseñanzas que ha extraído de esta colaboración es la importancia de mantener la calma en situaciones de emergencia. "Si las personas afectadas ven a un profesional nervioso, ellos se pondrán más nerviosos todavía. Cuando todos corren, se convierte todo en un caos", ha explicado.

En esta segunda entrega, el personaje afronta también una historia más emocional, marcada por una relación sentimental del pasado y una nueva oportunidad amorosa. Además, Levy comparte por primera vez pantalla con su hija Kailey, de quien se ha mostrado "muy orgulloso" por el trabajo realizado, especialmente en las escenas de mayor dificultad emocional.

"Me decía: 'Papi, déjame que quiero hacer las cosas como yo creo'. Le intentaba dar consejos, pero a veces uno se tiene que dar cuenta también de que tiene que dejar de ser su padre en este ambiente", ha relatado.

Levy, que también ha participado en la producción de la película, ha destacado la oportunidad de trabajar junto a Eduardo Campoy, a quien ha definido como "una leyenda". Sobre una posible tercera entrega de la saga, ha avanzado que ya existe un guion y que le gustaría que la próxima emergencia fuera un terremoto, con el objetivo de mostrar el sufrimiento de quienes atraviesan este tipo de situaciones.

Por último, el actor ha reivindicado la labor de los profesionales de emergencias, que "se arriesgan todo el tiempo" para ayudar a los demás. "No cualquiera lo haría y esta gente siempre lo hace", ha concluido.