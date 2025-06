'1936' y 'Orlando' acaparan los galardones en los IV Premios Godot

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

'1936', con cinco galardones, y 'Orlando', con cuatro, se han llevado el mayor número de galardones en los IV Premios Godot, celebrados en el Teatro Pavón y organizados por la Revista Godot, que celebra 15 años de vida apoyando las artes escénicas.

En concreto, '1936', obra del Centro Dramático Nacional, Check In Producciones y El Terrat, fue la gran triunfadora de la noche al llevarse cinco galardones: Mejor Obra, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Elenco. A corta distancia quedó 'Orlando', producción del Centro Dramático Nacional, que se llevó cuatro premios: Mejor Dirección, Mejor Vestuario, Mejor composición musical y Mejor Diseño Escenográfico.

Además, Manuel Liñán y Poliana Lima se llevaron los premios individuales de danza. Así, 'Muerta de amor' (de Manuel Liñán & cía. y Peineta Producciones) y 'The room where it happens '(de Iker Karrera) se llevaron los premios de Mejor Coreografía de Danza española y flamenco y Danza contemporánea, respectivamente.

En cuanto a María Velasco (por 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos') y Pau Matas Nogué y Oriol Pla Solina (por 'Travy'), compartieron el Premio Mejor Autoría Teatral Original. 'Hoy tengo algo que hacer', de Teatro del Barrio, obtuvo el Premio Especial Godoff.

Asímismo, el Premio Godot al Mejor Espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid fue para 'La princesa y el dragón', de Títeres Sol y Tierra; y el Premio Godot del Público recayó en 'Victoria viene a cenar', de la compañía Pisando escenario.

La bailarina y coreógrafa Carmen Werner fue galardonada con el Premio de Honor en una gala en la que también se homenajeó a quienes organizaron la primera huelga de actores y actrices de 1975, cuando se cumplen 50 años. Por este motivo, Pedro Mari Sánchez y Rosa León subieron al escenario a recibir los aplausos del público en representación de toda una generación que luchó por los derechos de toda la profesión en aquel momento histórico.