Alauda Ruiz de Azúa, Luis Tosar, Serrat o Miguel Ríos llaman a la movilización este sábado para parar la guerra en Irán

La directora Alauda Ruiz de Azúa, la abogada laboralista y exalcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, el actor Luis Tosar o los cantantes Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos son algunas de las 204 personalidades que han firmado el manifiesto 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio', en el que se llama a la movilización el próximo sábado 14 de marzo.

El manifiesto, que ha sido respaldado por más de 1.537 firmantes, se ha presentado este jueves en el Ateneo de Madrid, donde representantes de las organizaciones que lo impulsan han rechazado "tajantemente" los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, según los organizadores.

"Suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial", han leído.

Aunque el manifiesto "condena con energía" el régimen "criminal" de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses, consideran que "nada justifica los salvajes bombardeos" que, a su juicio, han perpetrado Estados Unidos e Israel.

"Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro", precisan.

La plataforma PararLaGuerra.es ha convocado manifestaciones en 200 localidades españolas, aunque según han precisado fuentes de la entidad a Europa Press, "con permiso y registradas" hay 144 movilizaciones. Además, 50 serán "espontáneas".

Precisamente, Miguel Ríos ha intervenido telemáticamente en el acto, para rechazar el "fascismo", que considera que es el que promueve la guerra y la "acumulación de horrores" que se están viviendo en Oriente Medio.

Asimismo, el cantante ha asegurado que no tiene "ninguna simpatía" por el regimen iraní, que ha estado "oprimiendo a su pueblo de una forma criminal", para después añadir que "la fuerza" no puede "arreglar las cosas", pidiendo intervención diplomática.

"Resulta que en este juego peligrosísimo que se tiene Estados Unidos y Israel con respecto al resto de la humanidad, hay muchos daños colaterales que padecen personas que estamos viviendo a miles de kilómetros del conflicto. Cualquier persona que piense en la sintonía de la humanidad, del humanismo, tiene que sentirse horrorizado por ver las imágenes que estamos viendo estos días", ha añadido Ríos.

"LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO IRANÍ SOLO ES A TRAVÉS DEL PUEBLO"

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos -organización de iraníes que lleva 17 años trabajando en España-, Fariba Eshan, ha denunciado la situación de las mujeres en Irán y ha recordado que el país vive uno de los momentos más "dramáticos" de su historia.

"Necesitaban ayuda e intervención internacionales legales, no militares. Pero como no han recibido ayuda de ninguna organziación internacional, pensaban (los iranís) que Estados Unidos podía llevar democracia. Ni las guerras ni Estados Unidos pueden llevar la liberación de un pueblo ni la democracia. La liberación del pueblo irnaí solo es a través del pueblo y de las elecciones", ha pedido.

Además, Eshan ha trasladado su "preocupación" por la situación de la Premio Nobel de la Paz 2023, la activista Narges Mohammadi, que está en la cárcel en Irán y "muy enferma". "No tenemos noticias de su situación", ha lamentado.

Este es el noveno manifiesto que impulsa PararLaGuerra.es pero es el primero en denuncia de la guerra en Oriente Medio. Fuentes de la plataforma han indicado que se trata del escrito que más personalidades, ciudadanos y organizaciones han respaldado.

Entre las 196 organizaciones que han apoyado la iniciativa se encuentra Movimiento por la Paz, Confederación Sindical Independiente Fetico, UGT, CCOO, Recortes Cero, Asociación Iraní ProDerechos Humanos, Cristanos Socialistas, Unión Kellys o Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Entre los firmantes también están los actores Juan Echanove, Pepe Viyuela, Silvia Abascal o Sergio Peris-Mencheta; directores de cine como Gonzalo Suárez, Icíar Bollaín o Lluis Pasqual; escritores como Cristina Peri Rossi, Juan José Millás o Rosa Montero; los periodistas Almudena Ariza, Chelo García Cortés, Gran Wyoming, Henar Alvarez y Julia Otero; músicos como Arkano, La Mari de Chambao, Miguel Poveda, Ramoncín, Rayden, Rodrigo Cuevas o la rapera Sara Socas y filósofos como Juan José Tamayo.

Completan la lista Antonio López, Carlos Azagra, Carlos Giménez, Flavita Banana, Selena Miralles, Martine Sicard, Alberto Ammann, Ariadna Gil, Carlos Hipólito, Charo López, Emilio Gutiérrez Caba, Enrique Auquer, Geraldine Chaplin, Isabel Ordaz, Julieta Serrano, María Barranco, Mercedes Sampietro, Mónica Randall, Nerea Barros, Rosana Pastor, Vicky Peña, Benito Zambrano, Carlota Pereda, Carol Rodríguez, Chus Gutierrez, Daniel Calparsoro, Emilio Martínez Lázaro, Gonzalo Suárez, Inés París, Jaione Camborda, Javier Fesser, Joaquin Oristrell, José Luis Gómez, José Sanchís Sinisterra, Juli Medem, Lucía Casan, Manuel Gutiérrez Aragón, Marcel Barrena, Miguel Hermoso, Miguel del Arco y Nacho Vigalondo.

Los juristas Manuel Cruz y Santiago Alba Rico, además de los artistas Agueda Segrelles, Ainoa Buitrago, Alice Wonder, Carlos Tarque, EDE, Ekaitz Goikoetxea, Josetxo Silguero, Neus Ferri, Soledad Giménez, Toni Zenet y Zatu, también han firmado.

Cierran la lista de personalidades los juristas Antonio Doñate, Baltasar Garzón, Carlos Jiménez Villarejo, Cristina Almeida, Diego López Garrido, Francisco Naranjo, Jose Antonio Martín Pallín, Jose Luis Díez Ripollés, Manuel de la Rocha, Paquita Sauquillo, Roberto Viciano y Victoria Rosell, así como los científicos Amos García, Daniel López de Acuña, Dr. Refaat Alathamna, Fernando Valladares y Federico Pulido Economistas Juan Torres, Julen Bollaín, Julio Rodríguez, Manu Escudero y Santos M Ruesga.