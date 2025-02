Albert Boadella lleva a escena 'Ella', sobre el trauma de la violación: "Es fácil imaginar cómo se siente una víctima"

La obra, protagonizada por la soprano María Rey-Joly, ensalza el poder curador del canto para superar los traumas

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Albert Boadella estrena el próximo 26 de febrero en Teatros del Canal la obra 'Ella', un espectáculo lírico que se introduce en los sentimientos y blindaje de una mujer que ha sufrido una violación a través del canto.

"No hay que investigar mucho sobre una violación. He leído libros de mujeres que han sufrido algo así, pero creo que es una situación fácil de imaginar. Es una situación de máxima angustia, incluso con peligro de muerte, porque por encima del quebranto físico que representa una violación está la muerte como posibilidad", ha asegurado el dramaturgo en rueda de prensa.

Boadella ha recalcado que en la obra se sugiere la violación y ha insistido en que "no es un argumento en el sentido realista". "Hay un momento en que vemos el acto, sin el otro protagonista, y después vemos las secuelas, los fragmentos de este acto. Y, posteriormente, vamos viendo la reconstrucción y cómo vuelve otra vez el trauma, que es lo que sucede cuando en la vida pasan cosas enormemente desagradables", ha rematado.

En este sentido, el dramaturgo revela que el espectáculo narra la "recuperación y restauración" de la víctima, que es capaz de "volver a sus costumbres y a su normalidad" al luchar contra el trauma sufrido.

Durante cerca de una hora y media, el personaje de la víctima sin nombre --interpretado por María Rey-Joly-- está acompañada en escena, por dos músicos. A lo largo del relato y en torno al acontecimiento traumático se crea un juego que permite al espectador asistir al presente, pasado y futuro de esta mujer. "Todo ello es posible porque la música siempre nos desplaza a una relación indefinida con el tiempo", ha indicado Boadella.

"Lo más complejo de la situación no es el argumento, ya que no estamos frente a una narrativa realista. La música es el núcleo importantísimo de la obra y no solo lo que se canta, sino la forma en la que el argumento se adapta a la música, que es capaz de incidir en las emociones", ha explicado el dramaturgo.

EL CANTO, COMO FÓRMULA PARA SUPERAR EL DOLOR

La soprano María Rey-Joly propuso esta nueva obra a Boadella y resalta la importancia que juega la música en la emoción que se puede crear en torno a 'Ella'. "El repertorio que se ha escogido para esta función hace que el personaje pueda transitar del lenguaje hablado al cantado de una manera natural", ha destacado.

Sobre el personaje, la artista ensalza su fortaleza para "abandonar el papel de víctima" y luchar por "avanzar". "Se recompone y poco a poco recompone también el espacio y a medida que va pasando la función vamos viendo como esa persona, esta mujer, va avanzando en esa reconstrucción", ha avanzado.

"La violación es algo tremendo y es un suceso que como mujer te rompe. Esa ha sido la motivación, pero especialmente el viaje que la víctima hace durante la obra", ha apostillado.

En la obra, la víctima utiliza el canto para "superar el dolor y escapar de su angustia", afirma María Rey-Joly, que apunta que un grito se puede transformar en canto. "Me ha parecido curioso pensar en cómo el grito o la angustia se puede transformar en canto y así avanzar en el dolor", ha apostillado.