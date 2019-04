Amaya de Miguel (INAEM): "Soy feminista, pero no puedo empujar a mujeres a presentarse para la dirección de centros"

Publicado 04/04/2019 18:03:09 CET

La directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, ha recordado este jueves 4 de abril que, pese a declararse "feminista" y "entender la preocupación", no puede "empujar a las mujeres a presentarse" para la dirección de los centros nacionales, en alusión a las escasas candidaturas de mujeres para estos puestos.

A día de hoy, el INAEM ha dado a conocer cuatro nombramientos: el de Lluís Homar para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC); el de Félix Palomero en la dirección técnica de la Orquesta y Coro Nacionales de España; el de Joaquín de Luz para la Compañía Nacional de Danza (CND) y el de Rubén Olmo para el Ballet Nacional de España (BNE). Esto ha provocado las quejas de diversas asociaciones feministas del sector.

Además, este viernes se anunciará también el nombre del responsable del Centro Dramático Nacional (CDN). De los 69 proyectos valorados en total para estos cargos, 54 han sido presentados por hombres y 15 por mujeres. De esas 69 propuestas, los Consejos Artísticos seleccionaron 18 proyectos, 15 de ellos de hombres y tres de mujeres. "Me llamó la atención y me sorprendió muchísimo esta cifra (en los proyectos presentados), porque hay mujeres sobradamente cualificadas", ha lamentado De Miguel.

"Se podría hacer un análisis sobre esto, pero ahora no podemos hacer nada. De lo contrario, no sería lícito, porque cuando se abre un proceso de selección desde una institución pública, estarías designando a dedo: no puedes dar codazos para decir a alguien que se presente", ha defendido.

De esta manera, ha insistido en que estos procesos se basan en el Código de Buenas Prácticas, el cual a su vez se rige por los principios de igualdad recogidos en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007, y que por su naturaleza no da cabida al establecimiento de cuotas.

"Para poder hacer nombramientos paritarios, solo hay una manera: o bien nombramientos por designación directa o bien por invitación, pero eso también tiene sus inconvenientes. Yo sería la primera que, si se pudieran hacer nombramientos directos, cumpliría con la paridad como lo he hecho siempre que he elegido a colaboradores", ha concluido.