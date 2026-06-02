El amor y el deseo en la vejez toman el escenario del CDN en 'La vie secrète des vieux'

Mohamed El Khatib rompe el tabú sobre la sexualidad en la vejez en La vie secrète des vieux. - CDN

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo, director y artista visual Mohamed El Khatib saca a bailar a la pista a ocho personas mayores y sus historias de amor en la obra 'La vie secrète des vieux', que se podrá ver en el Centro Dramático Nacional del 4 al 7 de junio.

El espectáculo es una obra de teatro documental de ficción que construye un relato sobre el amor y el deseo sexual en la etapa de la vejez. En palabras de Mohamed El Khatib, con este espectáculo, se sale "al encuentro de los mayores para hablar de historias de amor".

Durante la pandemia de la COVID-19, Mohamed El Khatib tomó conciencia de la atención que se prestaba a los mayores caracterizada por la dependencia y alejada de su vitalidad y sus deseos. Por ello empezó a realizar entrevistas en residencias con la idea de recabar testimonios a fin de poner el foco de atención sobre el tratamiento que la sociedad otorga a nuestras y nuestros mayores.

De ese trabajo documental nació 'La vie secréte des vieux', un montaje de la compañía Zirlib en coproducción con numerosos festivales y teatros internacionales. El creador y director Mohamed El Khatib afirma que enfrentarse al envejecimiento significa, por una parte, enfrentarse a la mirada social y, por otra, observar el propio cuerpo desgastado, que día tras día merma la propia autonomía.

"Y sin embargo, muy a menudo, el amor permanece. Y más aún el deseo, que puede ir acompañado de una sexualidad reinventada. Ya no se ajusta al rendimiento ni a la presión social, sino que desarrolla su propio ritmo, su propio tiempo, su propia intimidad frágil pero igualmente intensa", ha afirmado.

El público podrá ver a las actrices y los actores Annie Boisdenghien, Micheline Boussaingault, Chille Deman, Martine Devries, Jean-Pierre Dupuy, Yasmine Hadj Ali, Salimata Kamaté y Jacqueline Juin.

Al trabajar con la inestabilidad del deterioro físico, todo el espacio se pone al servicio de los intérpretes para que sea un lugar donde se sientan cómodos. La escenografía firmada por Fred Hocké recrea un espacio de encuentro amistoso en donde los intérpretes circulan de acuerdo a sus deseos y limitaciones físicas. La puesta en escena se completa con el sonido de Arnaud Léger y el vídeo de Emmanuel Manzano. Camille Nauffray se encarga de la dramaturgia y la coordinación artística.