'Un amor', 'La Mesías' y 'El cuerpo en llamas', favoritos a los Premios Unión de Actores y Actrices

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Actores y Actrices ha anunciado este lunes los nombres de los nominados a la 32ª edición de sus galardones, entre los que destacan 'Un amor', de Isabel Coixet, 'La Mesías', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis), y 'El cuerpo en llamas', de Jorge Torregrossa y Laura Mañá, y a los que aspiran intérpretes como Maribel Verdú, Paz Vega, Laia Costa o Miguel Ángel Silvestre, entre otros.

La entidad, que celebrará el próximo 11 de marzo la gala de premios en el Teatro Circo Price de Madrid, reconoce los diferentes trabajos en categorías de cine, teatro y televisión. Así, entre las producciones más reconocidas por los intérpretes, según el número de nominaciones por dichas obras, destacan películas como 'Un amor', de Isabel Coixet, con cuatro nominaciones; 'Chinas', de Arantxa Echevarría (3); 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice (2) y 'Saben aquell', de David Trueba (2).

En el apartado de series, destacan 'La Mesías', de Javier Ambrossi y Javier Calvo (6 nominaciones) y 'El cuerpo en llamas', dirigida por Jorge Torregrossa y Laura Mañá (2). Y en teatro, los nominados son 'La madre de Frankenstein' (2), dirigida por Carme Portaceli o 'El sueño de la razón' (2), bajo la dirección de Jose Carlos Plaza.

Asimismo, Unión de Actores y Actrices ha nominado a mejor actor protagonista a Alberto Ammann por 'Upon Entry', David Verdaguer por 'Saben aquell' y Manolo Solo por 'Cerrar los ojos' en la categoría de cine; José Pastor por 'Bosé', Quim Gutiérrez por 'El cuerpo en llamas' y Yon González por 'Memento mori' en la categoría de televisión; y Alfredo Noval por 'La vida es sueño', Carlos Hipóilto por 'El proceso' y Juanjo Artero por 'El milagro de la tierra', en la categoría de teatro.

A mejor actriz protagonista las nominadas son Carolina Yuste por 'Saben aquell', Laia Costa por 'Un amor' y Malena Alterio por 'Que nadie duerma', en la categoría de cine; Ana Rujas por 'La Mesías', Lola Dueñas por 'La Mesías' y Úrsula Corberó por 'El cuerpo en llamas', en la categoría de televisión; y Ana Fernández por 'El sueño de la razón', Blanca Portillo por 'La madre de Frankenstein' y Vicky Luengo por 'Prima facie' en la categoría de teatro.

Además, también están nominados, en producciones de carácter internacional, los actores Miguel Ángel Silvestre, por 'Los enviados', Carlos Bardem por 'The Chosen One' y Javier Godino por 'Sound Of Freedom' en la categoría masculina y las actrices Maribel Verdú, nominada por 'The Flash', Paz Vega por 'Kaleidoscope' y Natalia Millán por 'Bailo Bailo. El musical' en la categoría femenina.

LOS PREMIOS ESPECIALES AÚN NO SE CONOCEN

Además de los galardones correspondientes a las categorías de teatro, cine y televisión, otros tres galardones especiales se entregarán en la ceremonia del próximo 11 de marzo y se anunciarán en la rueda de prensa oficial de la correspondiente edición.

El 'Premio a Toda una Vida' reconoce la trayectoria profesional de los intérpretes y alberga tras de sí figuras como Lola Herrera, Ángela Molina, Carmen Maura, Juan Margallo o José Sacristán. También se entregará el 'Premio Especial de la Unión', otorgado por la Junta de Gobierno de la Unión que reconoce la labor y compromiso social de una persona o entidad; y el 'Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem', que otorga la Secretaría de Igualdad de la Unión por su compromiso con la igualdad en diferentes ámbitos sociales.