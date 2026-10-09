AMP.- Àlex Ollé, Sílvia Pérez Cruz, Pol Guasch y Oriol Pla, Premis Nacionales de Cultura 2026

Archivo - La artista Silvia Pérez Cruz durante una entrevista para Europa Press, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director escénico Àlex Ollé, la cantante Sílvia Pérez Cruz, el escrito Pol Guasch, el actor Oriol Pla, la dramaturga Victoria Szpunberg, los artistas sonoros Cabosanroque y la editorial Jande Editorial han sido galardonados este viernes con los Premis Nacionals de Cultura 2026.

Todos ellos han recibido el premio en un acto en El Vendrell (Tarragona) organizado por el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca) y la Generalitat, con la presencia de la consellera del ramo, Sònia Hernández, y que ha clausurado el presidente catalán, Salvador Illa.

Los Premis Nacionals de Cultura, que el Conca otorga desde 2009, son el máximo reconocimiento cultural que se puede recibir, sitúan la creatividad en el centro y reivindican la cultura como uno de los pilares de la identidad de Catalunya.

Ollé, que ha recibido el premio de manos de Illa, ha recordado sus inicios en la escena durante los primeros años de la democracia cuando "no había miedo y todo parecía posible", como con la Fura del Baus --fue director artístico hasta 2023--, y su apuesta reciente por producciones operísticas y el proyecto 'Oh!pera', que ofrece oportunidades a los más jóvenes porque, según ha dicho, quiere contribuir a hacer el camino más fácil a los que viene por detrás.

La cantante Sílvia Pérez Cruz ha manifestado la suerte de poder cantar y vivir de la música: "En este mundo tan terrible me ayuda a recordar los valores que me gustan, de que juntos se mueven muchas más cosas", ha destacado, además de pedir la importancia de cuidar de la música y de agradecer el apoyo recibido de su familia.

También ha dado las gracias a su madre el escritor Pol Guasch por el amor recibido y por llevarles cada semana a la biblioteca pública de Tarragona, a la escuela y a la universidad pública, ante lo que ha advertido a la clase política de que "la mejor manera de entregar las llaves del país a la extrema derecha, la de aquí y la de allá, es destruir" estos servicios, y que los enemigos no son los migrantes, los inquilinos que convocan la huelga general ni los que se manifestarán.

El actor Oriol Pla ha admitido que recibe el premio con cierta incomodidad por haber sido galardonado por "la institución" pero también lo entiende como un empuje para seguir adelante y para compartirlo con las plazas, los ateneos populares, los teatros, bibliotecas y todo lo que representa la cultura de base.

Szpunberg, además de recordar que sus abuelos tuvieron que huir de los nazis y sus padres de la dictadura argentina, ha asegurado que Catalunya los acogió, y ha agradecido el premio a su familia nómada y profundamente desestructurada y a los desterrados, exiliados, emigrados, expulsados, refugiados y marginados: "¡Viva Catalunya impura!".

Cabossanroque, que integran Laia Torrents y Roger Aixut, han expresado el privilegio que sienten por poderse dedicar a investigar y explicar cosas a través de los ruidos porque, a su juicio, son las mejores herramientas que hay para explicar el mundo y "armas que pueden ayudar a combatir los nuevos fascismos y la globalización de la tecnología".

Diana Rahmouni y Aissata M'ballo Diao, impulsoras de Jande Editorial, han explicado que, pese a su juventud, recogen voces que hace años que escriben, imaginan y reivindican desde su singularidad y diversidad, por lo que con este premio quieren evidenciar "un tiempo en el que muchas de las voces que hay son silenciadas o manipuladas para dar lugar al odio sistémico, al racismo y al fascismo".

ILLA: 'WE ARE CATALANS' DE PAU CASALS

En el discurso de clausura del acto, Illa ha celebrado que la cultura catalana vive un buen momento y que los premiados son el mejor ejemplo de ello: "En Catalunya hemos sabido hacer de la cultura uno de nuestros pilares. Entendemos la cultura catalana como un derecho, como un generador de pertenencia y también como un motor de prosperidad".

Ha agradecido a los galardonados su compromiso con el arte y la cultura, con la lengua catalana y con la libertad y la democracia y ha dicho: "Estamos desplegando un proyecto cultural de gran ambición para el país".

El presidente catalán ha subrayado que "la fuerza moral de las palabras de Pau Casals resuenan hoy de nuevo en cada una" de las creaciones de los premiados con el Premi Nacional de Cultura 2026.

Y, citando el discurso del músico ante la ONU en 1971, ha concluido: "En 2026 podemos decir al mundo un 'We are catalans' en que todos se sientan representados y todo el mundo se sienta parte activa. Un 'Som catalans' que, a través de una canción, unos versos o una interpretación teatral muestren la Catalunya que somos y queremos seguir siendo: fraternal, creativa, culta y justa para todo el mundo".

La presidenta en funciones del Conca, Margarida Troguet, ha asegurado que los premios reconocen el talento, el compromiso y la fuerza creadora de Catalunya de personas y proyectos que, desde disciplinas, territorios y miradas diversas, hacen crecer la cultura y contribuyen a construir la identidad catalana, "conformada por una lengua y una realidad diversa que hace de nuestra sociedad un país rico, vivo y abierto al mundo".