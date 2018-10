AMP.- La Junta andaluza confirma una nueva búsqueda de la fosa de Lorca, que sacará a concurso tras el verano

Publicado 13/07/2018 14:58:17 CET

GRANADA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha confirmado que "pilotará" una nueva búsqueda en Alfacar (Granada) de la fosa común en la que podrían yacer los restos de Federico García Lorca, que se cree enterrado junto al banderillero anarquista Joaquín Arcollas, Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, para lo que ya ha iniciado el expediente administrativo a fin de sacar a concurso los trabajos después del mes de agosto.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha avanzado a preguntas de los periodistas que la semana pasada la comisión técnica de expertos aprobó, entre otras intervenciones, el procedimiento para iniciar esta nueva búsqueda en el parque Federico García Lorca de Alfacar, tras las peticiones de algunos colectivos y familiares respecto a los que yacen junto al poeta. La semana que viene saldrá publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para abrir el preceptivo periodo de alegaciones.

En este proceso podrá participar "toda aquella persona, familiar, asociación o colectivo que tenga algo que aportar al expediente abierto", según ha detallado Jiménez Barrios, que ha defendido la "prudencia y el rigor" con el que se está trabajando desde la Dirección General de Memoria Democrática a la hora de abordar este asunto.

Una de las peticiones para esta nueva búsqueda ha partido de CGT-A, que solicitó formalmente en mayo a la Dirección General de Memoria Democrática una nueva búsqueda de los restos del banderillero anarquista Joaquín Arcollas, del que se consideran "herederos ideológicos", ante las teorías que apuntan a la existencia de unos restos humanos encontrados en 1986 durante la construcción del parque que lleva el nombre del poeta en Alfacar (Granada) y que fueron "allí depositados dentro de un saco", junto a la fuente.

En la solicitud, consultada por Europa Press, el grupo de trabajo 'Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía' de CGT sostiene que esta teoría "se lleva asegurando desde hace casi dos lustros" y alude a testimonios que la refrendarían, como el del por entonces vicepresidente de la Diputación de Granada, Ernesto Molina; así como de Manuel Valdivia Gómez, exalcalde de Cogollos Vega.

Jiménez Barrios ha explicado que, con los datos aportados hasta ahora, la comisión de expertos ha entendido que hay "motivos suficientes para iniciar el proceso", de modo que, "tras el análisis público y las alegaciones y aportaciones que se pueden producir", la pretensión es proceder en el mes de agosto a la licitación pública del concurso para la búsqueda de los restos.

Ha incidido en que la Junta "no va a renunciar" al "rigor, paso a paso", para el esclarecimiento de esta nueva hipótesis sobre dónde podrían yacer los restos de los que fueron fusilados junto al poeta. De modo que, si es cierto, "habremos dado un paso importante", ha dicho, y si no, "lo habrá pilotado la Junta, para que nadie pueda decir que una administración comprometida con la Ley de Memoria no ha dado los pasos suficientes para el esclarecimiento" de los hechos.

Jiménez Barrios ha precisado que con la apertura del periodo de alegaciones habrá oportunidad de seguir construyendo este expediente y de ampliar la información aportada hasta el momento. En todo caso, el procedimiento ya ha comenzado administrativamente y esta nueva búsqueda, al margen de los resultados, es ya "un hecho" con la participación de todas las administraciones.

También la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación solicitó hace unos meses a través de un comunicado a la Junta que organizara una cata arqueológica en el parque Federico García Lorca de Alfacar (Granada) para comprobar esta teoría, en la que se habla de la existencia de un saco con restos óseos "enterrado ilegalmente en el subsuelo", junto a una fuente.