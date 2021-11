Ana Belén: "No entiendo que se quiten categorías de premios a los actores, me quedo perpleja"

Regresa a los escenarios desde este miércoles 17 de noviembre en el Teatro Reina Victoria con la obra 'Eva contra Eva'

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz y cantante Ana Belén, que regresa a los escenarios desde este miércoles 17 de noviembre en el Teatro Reina Victoria con la obra 'Eva contra Eva', ha asegurado que no entiende decisiones como las del Festival de San Sebastián de suprimir el género en la categoría de actor en sus premios.

"Reconozco que es una decisión que me ha chocado y me quedo perpleja. No lo he entendido, cuando de toda la vida y en todos los festivales se ha premiado a actores y actrices", ha reconocido la intérprete durante la presentación de la obra en Madrid.

La directora de 'Eva contra Eva', la también actirz Silvia Munt, se ha mostrado en la misma línea, pidiendo que "no se quiten más premios" para la interpretación. "Hay que dar cada vez más, ¡y con dinero! Es tan difícil lo de dar premios, que eliminar (una categoría) no creo que sirva para avanzar", ha lamentado.

'Eva contra Eva' es una adaptación del clásico 'Eva al desnudo', de Joseph L. Mankiewicz, que cuenta precisamente la rivalidad de dos actrices de distintas generaciones por un mismo papel. "Ahora hay fuerzas ocultas que intentan enfrentar a la generación de mayores con los jóvenes, pero no hace falta esos enfrentamientos: lo que hace falta es trabajo", ha dicho Munt.

Por su parte, Ana Belén ha dividido dos "malestares" que ha experimentado su generación en el campo profesional. "Por un lado, somos una generación que hemos tenido muchos motivos para estar cabreados: cómo no íbamos a estarlo de donde veníamos. Hemos vivido tantas cosas, incluidas la explosión que fue la Transición", ha señalado.

Pero también ha hecho alusión a las dificultades de ser mujer en una profesión como la actoral. "En el teatro se han movido personajes muy potentes, pero en el cine las mujeres estaban ahí de soporte. Es por eso que muchas actrices se han quejado reclamando 'tener la misma entidad" que un actor", ha recordado.

Munt se muestra optimista a este respecto, ya que sí cree que las cosas están cambiando. "Hace 20 años, cuando empecé como directora, éramos un 9% las mujeres en este campo y ahora y estamos en torno al 17%. Hay más protagónicos en cines y series, aunque es verdad que en audiovisual la cosa ha sido más sangrante", ha lamentado.

"SIN ELLOS, HOY NO SERÍA NADA"

Ana Belén ha vuelto la vista atrás para recordar los inicios de su carrera y cómo pronto se vio rodeada de grandes actores de otras generaciones. "Sin todos esos actores, hoy no sería nada", ha indicado la actriz, citando nombres como los de Agustín González, Julieta Serrano o Berta Riaza.

"Había una forma de hacer diferente, yo llegué al Español de la academia y toda la teoría estaba muy bien, pero el escenario era otra cosa... De todas formas, ahora pasa lo mismo. Yo vengo de trabajar en una serie con gente joven y hemos tenido una relación fantástica", ha señalado la actriz.

La intérprete ha reconocido que dijo que sí a este personaje nada más recibir la llamada, sin conocer todavía el guion. "La película está hecha por grandes actores y me pareció un reto. Pensé también en lo que siempre pienso cuando me ofrecen un personaje: 'igual han llamado a otra y no lo ha cogido'", ha comentado con humor, añadiendo además que pidió "paciencia" a Munt porque se siente "lenta".

'Eva contra Eva' es una historia metateatral, una más "de tantas obras fantásticas" que ha habido sobre la profesión actoral. "Ha estado representado desde diferentes ángulos, de la precariedad al glamour", ha apuntado Ana Belén, citando otros títulos como el de 'El viaje a ninguna parte'. "Al final, se cuenta la historia de todos, porque son las mismas dudas y las mismas fragilidades", ha concluido Munt.