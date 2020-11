Ana Teresa Ortega, Premio Nacional de Fotografía: "La época de la Transición está oculta y hay que desclasificarla"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ana Teresa Ortega, Premio Nacional de Fotografía, ha asegurado que la Transición es un periodo "oculto" en España que "hay que reconsiderar" históricamente, porque "tiene muchas páginas que todavía están cerradas y muchos documentos sin desclasificar".

"En la Transición fue algo muy polémico el transigir con cerrar las puertas al tema de las víctimas del franquismo y eso hay que reconsiderarlo. Es un débito que tenemos y la amnistía de esa época hay que reconsiderarla: hay que abrir páginas todavía cerradas para enterarnos de qué es lo que ha pasado", ha señalado en declaraciones a Europa Press la fotógrafa.

Durante la última década, Ortega ha trabajado con material relacionado con la memoria histórica y, en especial, con las víctimas del franquismo. "Cuando empecé a investigar, me encontré con documentos de campos de concentración o trabajos forzados, pero todavía queda mucho que está clasificado", ha lamentado.

Precisamente, considera que la época de la Transición es de las más "opacas" en este aspecto, debido a que no se ha dado la autorización para desclasificar esos documentos. "Toda esa época está sin estudiar, pero no debería ser así: el trabajo esclavo del franquismo duró hasta los años 70, que se dice pronto", ha criticado.

Ortega se ha mostrado "muy contenta" por el reconocimiento que supoe este premio, especialmente a esa primera etapa de su trabajo --con las 'fotoesculturas'-- que fue "de difícil encaje". "Es una parte de mi trabajo que ha tenido muy difícil encaje tanto en arte como en la escultura y ahora se acepta esto de manera explícita", ha celebrado.

Respecto al destino del premio, no ha adelantado nada, aunque sí ha remarcado una constante en su trayectoria. "He trabajado siempre en la universidad y no he vivido del arte ni de mis ventas: mi trabajo académico ha servido para avalar mi trabajo artístico", ha concluido.