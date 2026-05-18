Antonio Banderas niega estar arruinado por la gestión del Teatro Soho CaixaBank: "Estoy a tope y amenazantemente feliz"

Archivo - El actor malagueño Antonio Banderas, durante la presentación de la nueva programación del Teatro Soho Caixabank y ha presentado su nuevo espectáculo de producción propia "Company", Málaga a 21 de octubre 2020 - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Banderas ha negado en un comunicado publicado en X estar arruinado por el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank (Málaga) y defiende que su objetivo principal es "hacer las cosas como se deben hacer", pese al posible déficit económico que este acarree.

"Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así. No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista babies", ha señalado el actor.

Banderas asegura que el Teatro del Soho CaixaBank trata de "buscar la excelencia" con las producciones que acoge y añade que ese es su pacto con el teatro, con su ciudad y consigo mismo. "Más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema", recalca.

En este sentido, comenta que prefiere hacer producciones "grandes" que ganar dinero y señala que con sus producciones, además, ha dado trabajo "a cientos de personas". "Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera. La noticia es que voy a seguir haciéndolo. Lo he dicho en ruedas de prensa y en diferentes entrevistas en incontables ocasiones", ha afirmado.

Asimismo, recuerda que el Teatro del Soho CaixaBank es una empresa privada sin ánimo de lucro "que más bien opera como un teatro público", por lo que no recibe subvenciones de dinero público y no lo hará mientras él siga "vivo". "Me hago cargo de los gastos derivados de acometer proyectos carísimos que difícilmente veréis en empresas que han de presentar una cuenta de resultados. Y aquí me gustaría agradecer la destacada participación de los magníficos patrocinadores que me acompañan en esta aventura", ha destacado.

Por último, ha asegurado que el Teatro, contando con la producción que recaló en Madrid, logró la asistencia de casi 200.000 espectadores. "Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo", apostilla.