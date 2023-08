Antonio Múñoz Molina celebra y ve "asombroso" que el comportamiento de Rubiales se haya convertido en un "escándalo"

Publica este miércoles su nueva novela 'No te veré morir'



El escritor Antonio Muñoz Molina ha celebrado y ha calificado como "asombroso" que el comportamiento de Luis Rubiales se haya convertido en un "escándalo" tras el beso a la jugadora Jenni Hermoso y ha asegurado que España ha "avanzado muchísimo".

"Lo asombroso, a partir de un punto anecdótico, y lo que es mucho más llamativo es que una sociedad entera haya avanzado tanto como para que eso se convierta en un escándalo. Es como una cosa extraordinaria. Hemos avanzado muchísimo", ha afirmado el escritor durante la rueda de prensa de presentación de su novela 'No te veré morir' (Seix Barral).

En este sentido, ha señalado que es "difícil de imaginar la brutalidad del discurso machista" de cuando él era un niño. "La brutalidad del discurso machista es difícil de imaginar, eso lo he visto yo, lo he vivido, (...) también la presión que había sobre hombres desde niños para marcar una masculinidad por su brutalidad", ha recordado.

No obstante ha afirmado que "falta muchísimo por avanzar" porque el machismo "se reproduce y se reconcilia". "Este señor no ha nacido en una época franquista. Rubiales ha nacido en la democracia", ha puntualizado.

Por otro lado, el escritor ha precisado que no ve "conexiones entre el franquismo y el ahora". "La amenaza que tenemos ahora es de un modelo económico, de unas políticas muy viscerales y contemporáneas. "Lo que tenemos del pasado quizás sea la incapacidad de una parte de la derecha española, y también una parte de la izquierda, por mirar la historia con cierta ecuanimidad. La incapacidad de reproducir abiertamente que el franquismo fue una dictadura sanguinaria", ha explicado.

ESTADOS UNIDOS "DESLUMBRA" POR LA "ESCALA DE LA NATURALEZA"

Durante la rueda de prensa, el escritor ha hecho alusión a la "gran escala de la naturaleza" de Estados Unidos, donde viajó por los años 90 y vivía el protagonista de la novela. "Un descubrimiento que hace un europeo o un español es la escala de la naturaleza, eso te deslumbra, cuando ves los ríos que son inmensos, es un 'poster', eso te deslumbra, y también hay muchas cosas muy estimulantes, las pistas, los coches, todo", ha comentado sobre su experiencia.

Asimismo, ha explicado que "todo era grande, sólido y muy distinto". "Esa diferencia era muy estimulante. Para mí llegar pronto a enfrentarte a otro idioma o a una universidad, que claro, aquí es una universidad urbana, allí, yo llegaba a la universidad que estaba prácticamente en medio de un bosque", ha descrito.

Además, ha especificado que, "en esa época", a medianoche los supermercados "gigantescos" estaban abiertos. "Es algo impresionante, te deslumbra, te aturde, te asusta también. La primera vez que llegué a un supermercado iba perdido. Era un sitio que parecía todo juguetes médicos, porque eran todas cosas con montura de plástico duro. Ibas a un mundo en el que en un supermercado te puedes comprar un fusil de asalto y disfrutar", ha asegurado.

También ha destacado que él vivió "durante mucho tiempo" en una ciudad donde no sabía que más de la mitad de la población era negra. "No se veía porque estaban en otro sitio. Y de pronto, lo ves. Curiosamente, esa ciudad se llama Charlottesville", ha detallado.

"EN LA FICCIÓN TIENES LIBERTAD DE IMAGINAR"

El autor ha descrito la novela 'No te veré morir' como un género de no ficción donde ha tenido "libertad de imaginar". En este sentido, ha detallado que llevaba "mucho tiempo con una historia en la cabeza sobre el reencuentro a cabo de mucho años".

Así, ha explicado que primero se le ocurrió el comienzo y "poco más tarde" el título, que muestra "el reconocimiento de una despedida mucho antes de una despedida".

Asimismo, ha indicado que la música "tiene mucha importancia" en la novela, ya que está centrada en el chelo de Bach. "Es un instrumento austero, áspero y melódico, pero cuando lo escuchas es un fluir que no para. Me dio mucha inspiración, era consciente de que quería eso, por eso encontré un tono que era consciente que quería mantener. Pensé esta novela no puede tener 300 páginas, tiene que tener una austeridad parecida al chelo", ha explicado.

Por otro lado, ha reconocido que la novela tiene "muchos puntos de vista" y sobre todo ha destacado el del protagonista y el del amigo, que es el "contrapunto". No obstante, ha indicado que también es "importante" contar la historia desde "la conciencia de la mujer con la que se encuentra el protagonista". "Es muy estimulante y enriquecedor para una historia, es una lección ética que nos da la novela como arte. Ponerse y pensar como ven las cosas otros", ha señalado.

Para el autor, "la ventaja del tiempo también es la belleza" y asegura que "el amor también está asociado a la juventud". "La pasión puede durar mucho, no se acaba. La belleza tampoco se acaba cuando se pasa la juventud. El tiempo agranda la belleza. En la novela era muy importante mostrar como la pasión dura mucho tiempo y como la belleza puede durar y resplandecer de otra manera", ha afirmado.

Tras terminar el libro, ha reconocido que "no estaba muy seguro porque era una novela surgida", pero que finalmente está "contento".