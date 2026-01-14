Un boceto atribuido a Rubens que se daba por perdido se exhibirá en la 71 edición de BRAFA (Bruselas)

La 71 edición de BRAFA regresará a Brussels Expo del 25 de enero al 1 de febrero de 2026, consolidándose una vez más como una cita imprescindible para coleccionistas y amantes del arte. - BRAFA

La 71.ª edición de BRAFA (Bruselas) abrirá sus puertas el próximo 25 de enero para acoger a más de 146 galerías de primer nivel procedentes de 17 países --con dos galerías españolas presentes-- que presentarán obras maestras, como 'Retrato de un anciano', un boceto de Rubens que se creía perdido y que ha reaparecido para su exhibición por primera vez al público.

La obra, según informa BRAFA, fue redescubierta por Klaas Muller, marchante belga especializado en maestros antiguos y presidente de la institución. La calidad de la ejecución y el poder expresivo del retrato llamaron inmediatamente la atención de Muller.

Tras un minucioso estudio comparativo de la obra de Rubens, Muller identificó un rostro representativo característico utilizado con frecuencia por el maestro de Amberes para retratar a apóstoles, reyes y personajes secundarios durante sus primeros años en Amberes.

En esta edición, España estará representada por Colnaghi y la galería Jordi Pascual, quienes aportarán su visión complementaria del arte que abarca desde los grandes maestros antiguos hasta las vanguardias y la creación contemporánea.

BRAFA presentará más de 20 disciplinas que abarcan desde las antigüedades hasta el arte contemporáneo, incluyendo pintura de maestros antiguos, arte africano clásico, mobiliario antiguo y de diseño, artes decorativas, orfebrería, alfombras y textiles, libros raros, joyería y mucho más, prometiendo una experiencia artística tan diversa como excepcional.

Además, la Fundación Rey Balduino, que impulsa la preservación y difusión del patrimonio cultural belga, celebra su 50 aniversario como invitada de honor de la feria y presentará una exposición con obras maestras, además de enriquecer el programa cultural con actividades exclusivas, conciertos y charlas especializadas.