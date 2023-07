Carlangas, contra la censura cultural: "Si en ayuntamientos actúan así, no quiero imaginar si entran en el Gobierno"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Carlos Pereiro 'Carlangas' (Monterroso, Lugo, 1987) ha expresado su respaldo al movimiento contra la censura a propuestas culturales, una situación que considera "demencial" que se produzca en 2023 y habiendo pasado "épocas oscuras hace no tanto".

"Si en coaliciones en ayuntamientos y en comunidades autónomas están actuando así, no quiero imaginar lo que viene si entran en el Gobierno central", ha advertido el músico y cantante en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su participación en el festival Mad Cool con un DJ set sorpresa en La Tómbola Vibra Mahou, un espacio que rinde homenaje a las verbenas y emula a una feria, con actividades y atracciones.

Para el que fuera líder del exitoso grupo Novedades Carminha, que se separó en 2022, el movimiento impulsado por personalidades de la cultura contra esta censura es necesario para "alertar de lo grave que podría ser que esto se siguiese dando", por lo que ha llamado a una "reflexión personal" de cada ciudadano de cara a las elecciones general del 23 de julio.

"La censura en ningún caso está justificada", ha clamado también Pereiro, quien ha avisado además de que esto supondría "dar pasos atrás", y ha subrayado que estas acciones se están dando en el marco de una "batalla cultural", sobre todo de la "ultraderecha, "para alinearse con los suyos". "Saben perfectamente a dónde disparan y están perfectamente preparados", ha alertado.

SU PROYECTO EN SOLITARIO, UN "PASO VITAL"

Carlangas, que ha montado toda una fiesta en el espacio Vibra Mahou con un conjunto "ecléctico" de canciones, ha dado una decena de conciertos con su proyecto individual tras la disolución de Novedades Carminha, un proyecto que "está funcionando genial".

"Yo no me esperaba la disolución de Novedades cuando ocurrió (...) aunque estábamos en un momento de energía un poco baja y lo más honesto artísticamente era parar y respirar. Pero a mí me apetecía seguir haciendo música, así que me rodeé de un montón de amigos", ha contado sobre como inicio este nuevo camino, el cual ve como un "paso vital". La música es para el artista "la vaselina" que le "acompaña un poco en casi todas las emociones".

En este contexto, sacó en abril de este año su disco debut, homónimo, el cual, ha explicado, le dio "muchas pistas de por dónde continuar". "Es un disco muy abierto a nivel estético y estilístico", ha señalado sobre el álbum, en el que se aleja del estilo roquero y apuesta más por lo bailable. En concreto, el tema 'Los dineros' de este álbum marca el sonido por el que quiere optar Pereiro para un próximo trabajo que ya tiene entre manos.

Carlangas quiere centrarse en ese nuevo disco e irá indagando en nuevos proyectos, si bien ha defendido el ir "partido a partido" y por el momento está totalmente entregado a la gira que está realizando acompañado por la banda Mundo Prestigio, un tour con el que está recalando en varios festivales.

Cuestionado sobre estos grandes eventos, ha hecho hincapié en la oportunidad que dan para tocar en directo, algo esencial para él porque la "música es social". "Me gusta verle los ojos a la gente cuando canto mis canciones, para saber que si conectamos con la emoción que yo imprimí en esas canciones, y si la gente es capaz de sentirlo igual, o cómo lo siente", ha detallado.