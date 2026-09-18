El Centro Dramático Nacional abre temporada con 'Pinocchio(live)#3', de la creadora francesa Alice Laloy

El Centro Dramático Nacional abre temporada 2026-27 con 'Pinocchio(live)#3', de la creadora francesa Alice Laloy - CDN

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Dramático Nacional (CDN) abre la temporada 2026-27 con el espectáculo 'Pinocchio(live)#3', de la creadora francesa Alice Laloy, directora de La Compagnie s'Appelle Reviens, una pieza que traslada al público a un entorno fantástico donde la magia de la transformación, el paso de lo animado a lo inanimado y viceversa está presente de una forma continua en la escena.

'Pinocchio(live)#3' muestra un mundo distópico e inquietante. En un taller que asemeja una cadena de montaje, varios marionetistas se afanan ante sus bancos de trabajo para fabricar pinochos. Pero no lo hacen esculpiendo madera, como cabría esperar, sino guiando a los niños a metamorfosearse en marionetas. La obra se podrá ver del 25 al 27 de septiembre en la Sala Grande del Teatro Valle-Inclán.

Así, Alice Laloy crea una propuesta estética que reflexiona sobre el control de los cuerpos a través de una compañía multidisciplinar compuesta de intérpretes, bailarines, artistas de circo, cantantes o titiriteros que fusiona en escena el arte de la marioneta, la danza contemporánea y la contorsión.

"Existe una gran afinidad entre mi trabajo con los objetos y el que llevo a cabo con los cuerpos. Se trata de un proceso clínico muy controlado, un método casi científico. También hemos jugado con la gramática particular del cuerpo desarticulado", afirma la directora.

Su compañía está formada por un equipo de artistas y artesanos que colaboran en la concepción y en la puesta en escena de los espectáculos. Desde enero de 2023, se encuentra instalada en Dunkerque, en el espacio dedicado a la marioneta y a sus artes asociadas.

En palabras de Laloy, la marioneta "es un objeto formidablemente complejo y mágico, donde se mezclan el poder de la vida y el de la muerte; una fuerza puramente teatral". "Ver cómo una marioneta cobra vida es algo muy impactante, como un nacimiento. Por eso, era lógico para mí enfrentarme al mito de Pinocho: la fantasía de la creación está siempre presente en el trabajo con marionetas", ha añadido.

Un total de 22 personas están en escena para poner en pie la pieza, en un reparto compuesto por Alice Amalbert, Mathilde Augustak, Matthias Beaudoin, Étienne Caloone, Ashille Constantin, Roxane Coursault, Robinson Courtois, Nina Fabiani, Léon Leckler y Valentina Papic, junto con los niños Charlotte Adriaen, Marceau Bulteau, Léonie Flipo Leprêtre, Louise Lannoy, Juliette Martinez, Mourad Mboreha, Romane Sand, Elya Tilliez, Eléna Vermersch e Iness Wilmotte. Además, Hector Yvrard y Mathis Rebiaï serán los encargados de la percusión en directo durante toda la función.

La coreografía está firmada por Cécile Laloy y Stéphanie Chêne mientras que conforman el resto del equipo artístico Jane Joyet (escenografía), Julienne Rochereau (iluminación), Oria Steenkiste, Cathy Launois y Maya-Lune Thieblemont (vestuario), Éric Recordier (composición musical) o Benjamin Hautin, Maya-Lune Thieblemont y Antonin Bouvret (elementos escénicos).

Tras su estreno en el Festival Mundial de Teatros de Marionetas de Charleville-Mézières y su posterior gira (2023-2025), la producción renueva su elenco para las próximas temporadas manteniendo a 6 de los 10 niños originales e incorporando a 4 nuevos intérpretes.

Este proyecto nace de una investigación fotográfica iniciada por Alice Laloy en 2014, quien invirtió el mito de Pinocho (Pinocchio, en italiano) al retratar a niños en posturas de marionetas inanimadas en Francia y Quebec. Más adelante profundizó sobre la desarticulación corporal en Mongolia, donde colaboró estrechamente con tres escuelas de contorsionismo en Ulán Bator.

"Con el tiempo veía los límites del mi trabajo fotográfico que fijaba un resultado sin dar a conocer el procedimiento en su conjunto. Yo quería ir más lejos, esto significaba para mí pasar al teatro", reconoce Laloy.