La muestra analiza cómo las imágenes culturales han contribuido, a lo largo de la historia, a modelar lapercepción de la realidad. - CÍRCULO DE BELLAS ARTES

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha presentado este miércoles la muestra 'El asalto de la ilusión', una exposición que explora la relación entre arte, ilusión, engaño y poder, a través de las obras de una veintena de artistas nacionales e internacionales que invita a cuestionar los mecanismos que construyen la percepción de la realidad en un contexto marcado por la inteligencia artificial, los 'deepfakes' y la manipulación de imágenes.

Comisariada por Enric Puig Punyet y producida junto al Centro de Arte Santa Mònica de Barcelona, la exposición ocupa gran parte del edificio del Círculo y reúne piezas, en su mayoría de nueva producción, de artistas como Anish Kapoor, A.A.Murakami, Aneta Grzeszykowska, Berndnaut Smilde, Fabian Knecht, Ilê Sartuzi, Leandro Erlich y Núria Güell, entre otros. Entre las propuestas destaca una obra inédita de Kapoor, creada expresamente para la muestra, y la primera presentación en España del colectivo japonés A.A.Murakami.

La exposición plantea cómo las imágenes culturales han contribuido históricamente a modelar la percepción de la realidad y cómo, en la actualidad, pueden construir relatos, despertar deseos e influir en aquello que entendemos como verdadero. De este modo, conecta las técnicas históricas de ilusión con debates contemporáneos sobre la posverdad, la representación y el poder.

Para abordar estas cuestiones, el recorrido propone una experiencia escenográfica e inmersiva, con espejos, velos y paredes móviles, que busca implicar al visitante en un proceso de descubrimiento. Las obras seducen inicialmente al público para después revelar algunos de sus propios mecanismos de ilusión, de manera que la muestra no solo aborda el engaño, sino que también se sirve de él para cuestionar nuestra forma de mirar.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 25 de abril de 2027, se completa con un programa público de debates, conferencias, proyecciones, visitas guiadas y 'performances'. Bajo el título 'Ciento volando', Vicente Monroy ha diseñado una serie de acciones que, entre diciembre de 2026 y abril de 2027, incluirán intervenciones poéticas, musicales, coreográficas y rituales de artistas, escritores, historiadores y activistas como Carla Nyman, Estrella de Diego, Ana Useros y Natalia Castro Picón.

Asimismo, el Círculo organizará el ciclo de debates 'La gran pantomima. Dispositivos del engaño en la sociedad actual', en colaboración con el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad. La programación incluirá el próximo 26 de noviembre la conversación '¿Género neutro? ¡Neutralizar el género!', centrada en las estructuras sociales y los efectos del género en la vida cotidiana.

El Cine Estudio también se sumará a la propuesta con tres ciclos cinematográficos. En enero de 2027 dedicará una programación a la cineasta experimental Maya Deren; en febrero presentará, junto a la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut de Madrid, la primera retrospectiva española del director Rudolf Thome; y en marzo revisará la obra de Dziga Vertov, cuya filmografía reflexiona sobre cómo las tecnologías y los encuadres condicionan nuestra experiencia de la realidad.