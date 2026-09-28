Clara Lago, Carlos Bardem o Rosa Montero piden a Sánchez libertad de conciencia para diputados del PSOE sobre los toros

Archivo - El torero José Antonio Morante de la Puebla durante una corrida de toros en la feria del caballo de Jerez de la Frontera. A 16 de mayo de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 25 figuras destacadas de la cultura española como Clara Lago, María Valverde, Mónica Cruz y Georgina Amorós; los cantantes Mikel Izal y María José Llergo; el presentador Jorge Javier Vázquez; y los escritores Carlos Bardem y Rosa Montero han firmado una carta que PETA ha enviado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden que permita a los diputados del PSOE votar libremente sobre el fin del estatus de patrimonio cultural de las corridas de toros.

"La mayoría de los españoles no considera que la tauromaquia forme parte de nuestra cultura o identidad. Tampoco cree que ninguna actividad deba quedar protegida frente al escrutinio democrático. No existe justificación alguna para que el maltrato animal reciba protección legal. Le pedimos que permita una votación libre sobre esta cuestión y dé a los representantes electos la oportunidad de votar según su conciencia", ha señalado la misiva.

La petición llega después de que en 2025 el PSOE se abstuviera en bloque ante la iniciativa legislativa popular No Es Mi Cultura para eliminar la protección legal de la tauromaquia. PETA denuncia que esta abstención "contribuyó" a impedir su votación parlamentaria a pesar de que la iniciativa había reunido más de 664.000 firmas, la cifra más alta alcanzada por una propuesta de este tipo en la última década.

PETA denuncia que, "en cuanto a la capacidad de sentir dolor, hambre y sed, un toro es similar a un perro y a un niño". Además, hace hincapié en que la cobertura mediática de las corridas se ha reducido y que "cientos" de pueblos y ciudades españolas se han declarado contrarios a ellas.

"No existe justificación alguna para que el maltrato animal reciba protección legal. Tiene la oportunidad de contribuir a que la legislación española se ajuste a los valores de la España moderna. Le pedimos que permita una votación libre sobre esta cuestión y dé a los representantes electos la oportunidad de votar según su conciencia", ha pedido a Sánchez.