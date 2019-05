La Coalición Autoral celebra la expulsión de la SGAE de CISAC y confía en que acelere el "proceso de intervención"

Publicado 30/05/2019 13:44:48 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Coalición Autoral, que aglutina alrededor de 400 socios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha celebrado la expulsión de la SGAE de la Confederación Internacional Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y confía en que este hecho acelere el "proceso de intervención judicial".

El portavoz de Coalición Autoral, Manuel Recio, conocido artísticamente como Patacho, ha señalado a Europa Press que la semana pasada envió un informe crítico a CISAC en el que recordaba que no se había cumplido "ninguno de los tres requerimientos ministeriales".

Tal y como ha resaltado, aún no se han revertido los repartos de derechos para "ajustarse a la ley"; sigue sin haber una Junta Directiva elegida mediante voto electrónico, y no existen "unos estatutos adaptados a la Ley de Propiedad Intelectual", al margen de otros asuntos que CISAC detectó, tales como que no haya una "representación proporcional y justa" de los socios en la Junta Directiva o que los repartos no sean "equitativos".

"Es una sarta de incongruencias y medias verdades de los tres últimos presidentes de la SGAE", ha lamentado Patacho, quien critica que la actual Junta Directiva "no está capacitada" para resolver los problemas de la SGAE y considera que "son causantes del problema", ya que "se mueven bajo los hilos de la rueda".

A su juicio, "la única posible solución" es que esta expulsión acelere el proceso de intervención judicial "antes de que la SGAE se vaya al garete".

Respecto a la próxima Asamblea General, que se celebrará el próximo 24 de junio, Patacho cree que "no va a solucionar nada" y considera que la Junta Directiva tiene que estar "suspendida de todos los cargos" antes de esa fecha. "Si se demora la intervención sería el fin de la SGAE y se podría producir una huida masiva", ha advertido.