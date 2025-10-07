La convocatoria de ayudas del programa 2% Cultural se publicará antes de fin de año con un presupuesto de 80 millones

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que la próxima convocatoria de ayudas del programa 2% Cultural se publicará antes de fin de año con un presupuesto de 80 millones de euros.

El secretario de Estado Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, se ha reunido este martes con los secretarios de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, en el marco de la Comisión Mixta del 2% Cultural.

En este encuentro se ha aprobado la próxima convocatoria de ayudas, que tiene previsto publicarse antes de fin de este 2025 y cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros.

El programa del 2% Cultural es la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales.

El desarrollo del Programa 2% Cultural propone un modelo de actuación de amplio contenido social, en función de los siguientes criterios: El soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra pública; se recupera el Patrimonio Cultural Español, respetando el legado recibido y propiciando el sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo propio; se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al Patrimonio; se genera empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los elementos patrimoniales recuperados; y se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad.