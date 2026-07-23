Correos rinde homenaje a la escritora y activista feminista Consuelo Berges Rábago con un sello conmemorativo

La nueva emisión pertenece a la serie filatélica ‘Personajes’ y supone un reconocimiento y una invitación a redescubrir el poder de la palabra escrita. - CORREOS

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido un nuevo sello, dentro de su serie 'Personajes', que rinde homenaje a la escritora, periodista, traductora y activista feminista española Consuelo Berges Rábago, perteneciente a la corriente de las Sinsombrero.

Con una tirada de 65.000 unidades, esta emisión supone un reconocimiento y una invitación a redescubrir el poder de la palabra escrita. El sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono 915 197 197.

Según Correos, Consuelo Berges destacó por defender los derechos de la mujer y traducir al castellano a grandes autores franceses, labor por la que recibió el prestigioso premio Fray Luis de León de traducción. La escritora nació en Ucieda (Ruente, Cantabria) y aunque apenas fue a la escuela, consiguió aficionarse a la lectura desde muy pequeña, de modo autodidacta.

A los 15 años se mudó con su madre a Santander y se graduó en la Escuela Normal de Maestras. Ya titulada, se instaló en Cabezón de la Sal y dio clase en la academia de Matilde de la Torre, que era prima suya. Entonces se hizo escritora y comenzó a publicar en prensa, trabando amistad por correspondencia con otras jóvenes modernas como Clara Campoamor, María Zambrano, Concha Méndez o Rosa Chacel, entre otras.

En 1926 se exilia a Perú huyendo de la represión de Primo de Rivera y se instala con unos familiares en Arequipa, lugar en el que trabaja como profesora y periodista. Dos años después se trasladó a Buenos Aires donde, con la intención de insertarse en el ambiente literario, llega a colaborar con El Diario Español y La Nación y traba amistad con Alfonsina Storni, Norah Borges y Ana María Benito, entre otras.

En la capital argentina publicó en 1930 su primer libro, 'Escalas', del que renegó más adelante. Tras la proclamación de la II República española, regresa a Europa y, después de una breve estancia en París (allí trata a otra prima suya, la pintora María Blanchard), se instaló en Madrid, convertida ya en representante de la nueva mujer de la vanguardia. Publicó en multitud de revistas literarias y feministas y trabajaró como bibliotecaria en el Archivo de la Junta Provincial de Beneficencia.

En 1935 publicó su opúsculo 'Explicación de Octubre', historia comprimida de cuatro años de República en España, en el que denunciaba la represión del gobierno cedista. Al estallar la guerra se trasladó a Barcelona, ciudad en la que estrecha su colaboración con el núcleo intelectual y político 'Mujeres libres'.

Consuelo Berges Rábago se exilió a Francia en 1939, a través de Portbou, y fue presa en el campo de concentración de Puy-en-Velay.Regresó a España en 1943 y optó por la traducción como modo de vida, dedicada a los más grandes autores de la literatura francesa: Descartes, Rousseau, Saint-Simon, Flaubert, Balzac, Proust y sobre todo a Stendhal, al que además biografió en 1963.

Recibió el Premio Fray Luis de León de traducción en su primera convocatoria y la Medalla de Plata al mérito en las Bellas Artes. Fue la primera traductora española que logró que le fueran reconocidos los derechos de traducción y en 1954 impulsó, junto a Marcela de Juan, la APETI (Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes).

En 1983 creó una Fundación con su nombre, pero comienzan sus problemas económicos. Más adelante, creó el premio Stendhal (1989), que galardona desde entonces cada año las mejores traducciones del francés al castellano. Murió en Madrid en 1988.