Creadores de 'true crime' dudan de una ley que evite que los asesinos de violencia vicaria difundan sus casos

Los creadores de 'true crime' y guionistas Carles Porta y David Oriol se han mostrado reacios ante la posibilidad de que el Ministerio de Igualdad reforme el Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el libro 'El odio', de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz. Ambos han participado en un curso sobre 'true crime' en los Cursos de Verano de El Escorial.

Aunque Porta ha asegurado de manera contundente que legislar "siempre al dedillo de alguien" es un problema, Oriol ha valorado positivamente una "regulación", si bien ha añadido que los creadores de este tipo de contenido van a perder una fuente.

"Es una cuestión bastante peliaguda. No dando voz a estos victimarios, de alguna manera también estamos ocultando una parte del caso bastante importante. Creo que ahí es donde tienen que entrar los profesionales a valorar si en un determinado caso sí y en un determinado caso no", ha apuntado Oriol en declaraciones a Europa Press.

Así, Porta ha afeado que Igualdad diferencie entre asesinos de violencia vicaria y otro tipo de asesinos, al tiempo que ha pedido "sentido común". "Sinceramente, hay que calmarse, hay que dejar que las cosas fluyan con sentido común. Vivimos en una época en la que todo está muy tenso y muy exagerado. Y nos movemos demasiado a golpe de titular y a golpe de entraña. Hay que utilizar --la justicia en eso debería dar ejemplo y no lo da--, más el sentido común y el raciocinio, no tanto la víscera", ha explicado.

EL LIBRO SOBRE BRETÓN, "VIOLENCIA VICARIA MÁS ALLÁ DEL PROPIO ACTO"

Por su parte, Oriol ha señalado que "a la vista de los nuevos formatos que están surgiendo" de 'true crime', la legislación "va un poquito por detrás de la creación" y en el caso en concreto de Bretón, ha asegurado que se trata una manera de extender la violencia vicaria más allá del propio acto "terrorífico".

"Sí es cierto que deberían regularse ciertas cosas, que haya mecanismos legales que ayuden sobre todo a comprender un poco dónde están los límites, cuáles son las líneas. Las víctimas también tienen su derecho a reparación, a no sufrir más dolor. En el caso de José Bretón, de la madre y los hijos, la publicación del libro puede hacer mucho daño y es extender la violencia vicaria más allá del propio acto, que fue terrorífico. Hay determinados casos que sí que ayudaría una legislación a la que poder apoyarse", ha precisado.

Sin embargo, a juicio de Porta, Luisgé Martín, autor del libro 'El odio', cometió el "error" de no sumar la historia de la víctima, aunque ha avisado de que no es "ilegal".

"A mí no me va a afectar porque voy a seguir trabajando con el mismo rigor que he trabajado hasta ahora. Y me conozco las leyes y, sobre todo, lo que es una víctima. Siempre voy a trabajar al lado de las víctimas. Aquí el problema surge porque alguien en su día no tuvo en cuenta a una víctima de una manera muy clara y evidente. Y eso es un error. Pero eso, es un error, no es ilegal. No podemos legislar sobre los errores", ha zanjado.